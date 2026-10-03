Δυσαρέσκεια Βασιλόπουλου για την καθυστέρηση του ΣΜΑ

Την ενόχλησή του που έχει σταματήσει εδώ και πολύ καιρό η κατασκευή του κλειστού διαδημοτικού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), γιατί δεν υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, εξέφρασε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, χθες σε δηλώσεις του στα Συνεργεία του Δήμου.

Μάλιστα, ενημέρωσε ότι με τον δήμαρχο Μεσσήνης έχουν προγραμματίσει τις επόμενες ημέρες να επισκεφθούν τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Παπαθανάση και να του πουν ότι πρέπει να προχωρήσει, γιατί υπάρχει σημαντικό κόστος για τους Δήμους.

Ο δήμαρχος ζητεί την επαναδιαπραγμάτευση της τιμής της επεξεργασίας των απορριμμάτων στη Μονάδα της Καλλιρρόης, θεωρώντας ότι είναι η καλύτερη στιγμή γι’ αυτό κι επισημαίνοντας πως υπήρχαν υποσχέσεις για μείωση της τιμής, που δεν τηρήθηκαν.

Ακόμα, ο κ. Βασιλόπουλος ζητεί την κάλυψη όλων των κενών θέσεων στην Υπηρεσία Καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό.

Αναλυτικά, απαντώντας σε ερωτήσεις, ο δήμαρχος Καλαμάτας σημείωσε:

Για το θέμα του προσωπικού: “Το θέμα του προσωπικού το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Εμείς υποστηρίζουμε τη στελέχωση του Δήμου Καλαμάτας με μόνιμο προσωπικό. Γι’ αυτό τον λόγο έχουμε στείλει στο υπουργείο Εσωτερικών και ζητάμε για όλες τις κενές θέσεις που υπάρχουν, καθώς η Διεύθυνση Καθαριότητας εντάσσεται στα ανταποδοτικά τέλη, να πάρουμε την έγκριση για να τις προκηρύξουμε, για να αποκτήσουμε μόνιμο προσωπικό. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια και πάρα πολύ μεγάλο το κενό που δεν έχουν προσληφθεί νέοι εργαζόμενοι στον Δήμο Καλαμάτας είτε αυτοί είναι εργάτες είτε είναι οδηγοί είτε διοικητικό προσωπικό. Οπότε συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη στελέχωση του Δήμου”.

“Για τον κλειστό διαδημοτικό (καλύπτει και τον Δήμο Μεσσήνης) ΣΜΑ που έχει σταματήσει, μαζί με άλλους ΣΜΑ στην Περιφέρεια:

“Ξεκίνησε η διαδικασία, έγινε ο διαγωνισμός, προέκυψε και υπάρχει ανάδοχος, αλλά στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που ήταν να περάσει από το ένα πρόγραμμα στο άλλο, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, το phasing όπως λέγεται. Δηλαδή η εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Δεν μπορώ να το καταλάβω, πώς είναι δυνατόν να κάνουμε έναν διαγωνισμό, να υπάρχει ανάδοχος, ο ανάδοχος μετά να μπορεί να ζητήσει σταλίες και μετά να ψάχνουμε να βρούμε γιατί δεν έχουμε χρήματα. Αυτό είναι παράλογο.

Εν πάσει περιπτώσει, εμείς πιέζουμε και πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Μιλάμε και με τον δήμαρχο Μεσσήνης. Μάλιστα, έχουμε προγραμματίσει τις επόμενες ημέρες να επισκεφθούμε τον αρμόδιο υπουργό, τον κ. Παπαθανάση να του πούμε ότι πρέπει να προχωρήσει, γιατί επί της ουσίας αυτό έχει ένα σημαντικό κόστος για μας”.

Για το Πράσινο Σημείο του Δήμου που και αυτό έχει σταματήσει:

“Οσον αφορά τα Πράσινα Σημεία αλλά και το ΚΔΑΥ του Δήμου Καλαμάτας έχουμε πει ότι μέσα από το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης του Φορέα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων προβλέπονται αυτές οι δραστηριότητες να παραμείνουν στον Δήμο Καλαμάτας. Ο Δήμος Καλαμάτας θα είναι ο μόνος Δήμος που θα έχει Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και θα έχει και Πράσινο Σημείο. Οπότε θα χρηματοδοτηθούν μέσα από αυτό. Το ΚΔΑΥ είναι σύγχρονο, δεν χρειάζεται χρηματοδότηση, όμως, η αναβάθμιση πάντα καλό κάνει”.

Τέλος, για το κόστος διαχείρισης της επεξεργασίας των απορριμμάτων:

“Οσον αφορά το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχω ζητήσει και από τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ να ξεκινήσει η διαδικασία να επαναδιαπραγματευτούμε, δεδομένου του ότι βρισκόμαστε σε μια φάση μετατροπή των μονάδων, ώστε να γίνουν μονάδες που θα υποδέχονται ανακυκλώσιμα και οργανικά και οτιδήποτε άλλο είναι η κατάλληλη στιγμή, θεωρώ, για να επαναδιαπραγματευτούμε την τιμή. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν υποσχέσεις που είχαν δοθεί για το Πράσινο Ταμείο, που θα μείωνε το κόστος 8 με 10 ευρώ, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν. Εμείς μένουμε σε αυτό και πιέζουμε να μειωθεί το κόστος.

Ο Δήμος Καλαμάτας έχει πετύχει τους στόχους, γιατί είναι ο πρώτος Δήμος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέσα στους πρώτους 6 πανελλαδικά σε ποσοστό ανακύκλωσης και αυτό του έδωσε μια πολύ σημαντική έκπτωση σε ότι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, που είναι πολύ ενισχυτική για τη λειτουργία μας ως Διεύθυνση Καθαριότητας”.

Γ.Σ.