«Πράσινο φως» για δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου στη Νέδουσα

Ένα σημαντικό βήμα για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Νέδουσας έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με την έγκριση της εισήγησης για την αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου στον οικισμό, με στόχο τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, πρόκειται για οικόπεδο επιφανείας 144,14 τ.μ., εντός του οικισμού της Νέδουσας, στο οποίο υπάρχει ημιτελές κτίσμα 79,28 τ.μ.. Το ακίνητο προτείνεται να αποκτηθεί από τον Δήμο προκειμένου να στεγάσει ένα σύγχρονο Λαογραφικό Μουσείο, το οποίο θα λειτουργήσει παράλληλα ως κέντρο τεκμηρίωσης για το έθιμο της «Ευετηρίας».

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη Δημοτική Κοινότητα Νέδουσας, η οποία με έγγραφό της προς τον Δήμο στις 18 Σεπτεμβρίου πρότεινε την αγορά του συγκεκριμένου ακινήτου για τη στέγαση του Μουσείου. Λίγες ημέρες αργότερα, η ιδιοκτήτρια γνωστοποίησε επίσημα την πρόθεσή της να το πωλήσει στον Δήμο, ώστε να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία μουσείου ή για άλλη δημοτική ανάγκη.

ΣΤΟΧΟΣ Η UNESCO

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο έθιμο της Ευετηρίας, το οποίο αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της παράδοσης της Νέδουσας. Το δρώμενο πραγματοποιείται κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα και συνδέεται συμβολικά με την ευφορία της γης και την προσδοκία μιας γόνιμης χρονιάς.

Στον σχεδιασμό του Δήμου, το νέο Μουσείο δεν θα έχει μόνο εκθεσιακό χαρακτήρα. Προορίζεται να λειτουργήσει ως χώρος καταγραφής, τεκμηρίωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης, με απώτερο στόχο να υποστηρίξει την προσπάθεια για την προσθήκη του εθίμου της Ευετηρίας στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έπειτα από αυτοψία, έκρινε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι κατάλληλο για τον σκοπό αυτό. Βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και, σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου λαογραφικού μουσείου.

Παράλληλα, ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να υποβάλει πρόταση σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία του Μουσείου Εθίμου Ευετηρίας, στο πλαίσιο της περιοχής της ΟΧΕ Ταϋγέτου.

Στην τεχνική έκθεση επισημαίνεται ότι η λειτουργία του μουσείου μπορεί να έχει ευρύτερα οφέλη για τη Νέδουσα, τόσο ως προς τη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας όσο και ως προς την προσέλκυση επισκεπτών, σχολικών εκδρομών και ενδιαφέροντος για λαογραφικό και ιστορικό τουρισμό. Οι υπηρεσίες του Δήμου εκτιμούν ότι μια τέτοια υποδομή μπορεί να συμβάλει τόσο στην οικονομική δραστηριότητα όσο και στην κοινωνική συνοχή της περιοχής.

Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανοίγει πλέον ο δρόμος για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας αγοράς και, στη συνέχεια, για την αναζήτηση χρηματοδότησης και την ωρίμανση του έργου, με τη Νέδουσα να αποκτά την προοπτική ενός μόνιμου χώρου αφιερωμένου σε ένα έθιμο που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητάς της.

Τ.Αν.