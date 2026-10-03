Παράσταση Καραγκιόζη στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας

Υπόθεση έργου: Τις τελευταίες μέρες αγνοείται ο Μπάρμπα Γιώργος, ο θείος του Καραγκιόζη! Ολοι αναφέρουν ότι πήγε για ψάρεμα αλλά δεν γύρισε ποτέ στο χωριό! Έτσι οι ήρωες του μπερντέ με επικεφαλής τον ξυπόλητο Καραγκιόζη αναλαμβάνουν δράση… στο βυθό! Μόλις φτάνουν στο σημείο που βρίσκεται ο Μπάρμπα Γιώργος αντιλαμβάνονται ότι είναι όμηρος στα χέρια του Ρύπου και της Μόλυνσης που πολιορκούν τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Τελικά θα αφεθεί ελεύθερος ο Μπάρμπα Γιώργος; Ενα έργο οικολογικού περιεχομένου με το οποίο θα διασκεδάσουν μικροί και μεγάλοι! Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του more.com, με τη γενική είσοδο να κοστίζει 7 ευρώ.