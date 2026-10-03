Ο Χρυσομάλλης για το Μιναγιώτικο Φράγμα

Αν και χαρακτηρίζει την εξέλιξη θετική, επισημαίνει ότι έχουν περάσει ήδη πέντε χρόνια από την εξαγγελία του έργου και αμφισβητεί ανοιχτά το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει λειτουργία του φράγματος το 2029. Η τοποθέτηση έχει και πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς ο κ. Χρυσομάλλης, βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας και στενός πολιτικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά, επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη θετική αποτίμηση της κυβερνητικής εξέλιξης και στην κριτική για τις καθυστερήσεις.

Στην ανακοίνωση του πολιτικού του γραφείου αναφέρονται αυτούσια τα εξής: «Αδιαμφισβήτητα αποτελεί θετική εξέλιξη η έγκριση του Ελεγκτικού Συμβουλίου στον προβλεπόμενο από το νόμο προσυμβατικό έλεγχο που διενέργησε, στο πλαίσιο της υπογραφής της σύμβασης ΣΔΙΤ για την κατασκευή του Μιναγιώτικου φράγματος. Σύμφωνα μάλιστα με την ενημέρωση που παρείχε σε όλους τους βουλευτές της Μεσσηνίας η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ με τον ανάδοχο στο τέλος Οκτωβρίου, παρουσία όλων μας.

Αν και προφανώς η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα βήμα προς τη θετική κατεύθυνση, οφείλουμε να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Η Μεσσηνία έχασε ήδη πολύ χρόνο στον τομέα των υποδομών και ειδικά στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, μετατρέποντας τα απολύτως αναγκαία για την μείωση του αγροτικού κόστους παραγωγής αρδευτικά έργα του Φιλιατρινού και του Μιναγιώτικου, σε σύγχρονα γεφύρια της Άρτας. Μην ξεχνάμε εύκολα ότι το Μιναγιώτικο φράγμα εξαγγέλθηκε το 2021, εντάχθηκε το 2022 στο Ταμείο Ανάκαμψης και την ίδια χρονιά ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία, η οποία απέδωσε προσωρινό ανάδοχο το Νοέμβριο του 2024. Προφανώς, 5 χρόνια μετά, οι φωνές που υποστηρίζουν ότι οι μελέτες για την κατασκευή του έργου θα είναι έτοιμες το 2027, ότι η κατασκευή του φράγματος και των δικτύων θα υλοποιηθεί το 2027-2028 και το φράγμα θα είναι σε λειτουργία το 2029 στερούνται επαφής με την πραγματικότητα των τεχνικών έργων. Δυστυχώς η Μεσσηνία έχει αρνητική εμπειρία στον τομέα αυτό. Να θυμίσω ότι στο άλλο μεγάλο έργο υποδομής ΣΔΙΤ στη Μεσσηνία, το δρόμο Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, το ΣΔΙΤ προκηρύχθηκε το Μάϊο του 2019, η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2023 και οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024 και μάλιστα στο τμήμα Ριζόμυλος-Πύλος, όπου υπήρχαν ώριμες μελέτες.

Ελπίζω, στο τέλος, οι 3.500 ωφελούμενοι αγρότες της ανατολικής Πυλίας να έχουν στα χέρια τους ολοκληρωμένο το έργο, μαζί με το αρδευτικό του δίκτυο, σε πολύ λιγότερο χρόνο από τα ήδη 12 χρόνια που περιμένουν, μόνο για τα αρδευτικά δίκτυα, οι αγρότες της Τριφυλίας. Σε μια εποχή που η διαχείριση υδάτων και η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, αποτελούν πολιτικές άμεσης παρέμβασης, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε για έργα που φθάνουν στο σημείο της υπογραφής της σύμβασης 5 χρόνια από την εξαγγελία τους και έχουν ιδεατό ορίζοντα υλοποίησης άλλα 3 και πραγματικό τουλάχιστον άλλα 5. Ειδικά η διαχείριση υδάτων, μεσούσης της κλιματικής κλίσης, απαιτεί υλοποιήσεις έργων χθες! Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετήσω τη σύμβαση και το περιεχόμενό της και σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσω να παρακολουθώ και να αγωνίζομαι για την πορεία του κρίσιμου αυτού έργου υποδομής για τον τόπο μας, με ειλικρίνεια απέναντι στους συμπολίτες μου».

Θ.Λ.