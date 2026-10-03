Μεσσηνία: 5 Τούρκοι καλλιεργούσαν δενδρύλλια χασίς στη Νέδα

Δενδρύλλια χασίς στη Νέδα καλλιεργούσαν πέντε Τούρκοι και τις ποσότητες ναρκωτικών που συγκόμιζαν τις διακινούσαν σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας.

Η εγκληματική τους δράση αποκαλύφθηκε την περασμένη Τετάρτη, με δύο εξ’ αυτών να συλλαμβάνονται στη Νέδα και τους άλλους τρεις στη Σαρωνίδα Αττικής.

Οπως προέκυψε από την προανάκριση, από τον περασμένο Ιούνιο οι πέντε Τούρκοι ηλικίας 35, 57, 27, 40 και 25 ετών καλλιεργούσαν 126 δενδρύλλια χασίς σε δασική δύσβατη περιοχή στη Νέδα, ύψους από 5 έως 40 εκατοστά, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Η αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη τους πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Σε σπίτι στη Νέδα που χρησιμοποιούσαν ως “καβάτζα”, συνελήφθησαν ο 27χρονος με τον 40χρονο, ενώ οι άλλες τρεις συλλήψεις των Τούρκων έγιναν σε οικία τους στη Σαρωνίδα.

Οι τιμές πώλησης των ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων ήταν

10 ευρώ το γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης και 30 ευρώ το γραμμάριο κατεργασμένης (μορφή σοκολάτας).

Σε έρευνες σε χώρους της χασισοφυτείας αλλά και σε χώρους που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες» στη Νέδα και σε Σαρωνίδα και Αγιο Δημήτριο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 κιλά και 742,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 784 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβης, 900 ευρώ, καλλιεργητικός εξοπλισμός (φιάλη νερού, σκαλιστήρι, γάντια, ισοθερμικό κυτίο, ποτιστήρι, τσεκούρι, πριόνι χειρός, σκερπάνι, αξίνες, φτυάρι), τέσσερις ηλεκτρονικές-ψηφιακές ζυγαριές.

Ακόμη κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα που μετακινούνταν για τη διακίνηση, ένα εκ των οποίων ήταν μάρκα Porsche Panamera και τα 7 κινητά τους τηλέφωνα.

Από τη διακίνηση των ποσοτήτων χασίς που κατασχέθηκαν υπολογίζεται πως θα έβγαζαν πάνω από 200.000 ευρώ.

Οι πέντε συλληφθέντες Τούρκοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Κ.Ηλ.