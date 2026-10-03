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Σάββατο, 03 Οκτωβρίου 2026 18:20

Σημαντική συνάντηση για πολεοδομικές μελέτες Μπούκας

Γράφτηκε από τον

Σημαντική συνάντηση για πολεοδομικές μελέτες Μπούκας

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Σημαντική ενημερωτική συνάντηση θα γίνει στο Δημαρχείο Μεσσήνης, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, για τις πολεοδομικές μελέτες β’ κατοικίας Μπούκας και ΠΟΕ 1 (Μαυρομματίου Παμίσου).

Αυτό ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος, διευκρινίζοντας ότι θα υπάρξει ενημέρωση από τους μελετητές για τους όρους δόμησης, τις αρτιότητες, τις χρήσεις γης κλπ.

Χαρακτήρισε υποχρεωτική τη συμμετοχή όλων των πολιτών, μιλώντας για αναπτυξιακή δράση και πληροφόρησε ότι μετά τη συνάντηση θα ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση, όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να εκφράσει άποψη και αντίρρηση, προκειμένου στη συνέχεια να διαμορφωθεί το οριστικό σχέδιο.

Ο δήμαρχος εξέφρασε την ελπίδα σε σύντομο χρονικό διάστημα να υπάρχει σχέδιο πολεοδόμησης στην Μπούκα και στο Μαυρομμάτι.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος ζήτησε να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση στους συμβούλους από τους πολεοδόμους του Δήμου, για να υποβάλουν περισσότερα ερωτήματα.

Γ.Σ.

Κατηγορία Δήμοι
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