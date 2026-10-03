Μάκαρης για μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα

Κριτική στην κυβέρνηση για την πορεία των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων της Πελοποννήσου, με ιδιαίτερη αναφορά στο Φιλιατρινό και το Μιναγιώτικο φράγμα στη Μεσσηνία, ασκεί ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πρώτα η Πελοπόννησος» Μανώλης Μάκαρης.

Ο Μανώλης Μάκαρης συνδέει τις καθυστερήσεις στα εγγειοβελτιωτικά έργα με τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων και εκφράζει την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών ύδρευσης και άρδευσης. Αναφέρεται ειδικότερα στις αλλαγές που αφορούν τις ΔΕΥΑ και στη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων.

Ο κ. Μάκαρης υποστηρίζει ότι το Φιλιατρινό φράγμα έχει κατασκευαστεί και διαθέτει νερό, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τα δίκτυα, ενώ αναφέρεται και στο Μιναγιώτικο, η ένταξη του οποίου στο Ταμείο Ανάκαμψης ανακλήθηκε τον περασμένο Μάιο. Η ανάκληση της ένταξης του Μιναγιώτικου στο Ταμείο Ανάκαμψης έγινε με απόφαση της 6ης Μαΐου 2026.

Στην παρέμβασή του ο επικεφαλής της παράταξης αναφέρεται επίσης στο φράγμα Ασωπού στην Κορινθία, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 έως σήμερα η πρόοδος του έργου αυξήθηκε από το 65% στο 70%. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα αποζημιώσεων για απαλλοτριώσεις αγροτικών εκτάσεων και οφειλής 370.000 ευρώ, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρεάζει την εξέλιξη του έργου.

Τέλος, καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους τοπικούς φορείς να αντιταχθούν σε σχέδια ιδιωτικοποίησης των υδάτινων πόρων και ζητεί την ολοκλήρωση των έργων Ασωπού, Φιλιατρινού και Μιναγιώτικου, την καταβολή των αποζημιώσεων για τις απαλλοτριώσεις και τη διατήρηση αποκεντρωμένης λειτουργίας των ΔΕΥΑ, ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ.