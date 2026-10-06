Νέα ευρωπαϊκά προγράμματα διεκδικεί ο Δήμος Καλαμάτας

Σειρά προτάσεων για τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα απασχόλησε τη Δημοτική Επιτροπή, με αντικείμενο από τη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία μέχρι την παιδική φτώχεια, την προστασία των καλλιεργήσιμων εδαφών και μικρές παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο.

Οι εισηγήσεις εγκρίθηκαν, άλλες με ευρύτερη συναίνεση και άλλες μέσα σε κλίμα επιφυλάξεων και διαφορετικών προσεγγίσεων, κυρίως ως προς το κατά πόσο ορισμένες από τις προτεινόμενες δράσεις μπορούν να δώσουν άμεσα και πρακτικά αποτελέσματα για την πόλη και τις κοινότητες.

C-CARE: Πρόσβαση των παιδιών στην προσχολική αγωγή

Το C-CARE αφορά την παιδική φτώχεια και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οικογένειες με οικονομικές ή κοινωνικές δυσκολίες στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας. Η Καλαμάτα, μαζί με το Άμστερνταμ και το Cluj-Napoca, θα αποτελέσει μία από τις τρεις πόλεις στις οποίες θα μελετηθεί στην πράξη η πορεία μιας οικογένειας από την ενημέρωση και την αίτηση μέχρι την εγγραφή και τη σταθερή φοίτηση του παιδιού. Στόχος είναι να εντοπιστούν τα πραγματικά εμπόδια και να δημιουργηθούν εργαλεία που θα μπορούν να αξιοποιηθούν από τις κοινωνικές και δημοτικές υπηρεσίες. Ο προϋπολογισμός του Δήμου στο έργο προβλέπεται στα 98.750 ευρώ.

CircTexCity: Δεύτερη ζωή σε ρούχα και υφάσματα

Η πρόταση CircTexCity κινείται στον χώρο της κυκλικής οικονομίας και αφορά τη διαχείριση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Με απλά λόγια, επιδιώκει τα ρούχα και τα υφάσματα να μην καταλήγουν απευθείας ως απόβλητα, αλλά να προηγούνται η επαναχρησιμοποίηση, η επισκευή ή η μεταποίησή τους. Στην Καλαμάτα προβλέπεται η ανάπτυξη ενός πιλοτικού τοπικού κόμβου συλλογής, διαλογής και επιδιόρθωσης, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, με τον Δήμο να συμμετέχει με προϋπολογισμό 60.625 ευρώ.

LIFE SMARTBIOT: «Πληρώνω όσο Πετάω» και έξυπνη παρακολούθηση των απορριμμάτων

Περισσότερη συζήτηση προκάλεσε το LIFE SMARTBIOT, που αφορά τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω». Μέσω ζυγίσεων, RFID, αισθητήρων και ψηφιακής πλατφόρμας θα καταγράφονται οι πραγματικές ποσότητες απορριμμάτων που παράγουν οι συμμετέχοντες, με στόχο τη μείωση των σύμμεικτων αποβλήτων και την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή. Για τον Δήμο Καλαμάτας προβλέπεται συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός περίπου 1,44 εκατ. ευρώ, από τα οποία 864.324,60 ευρώ αποτελούν αιτούμενη χρηματοδότηση και 576.216,40 ευρώ ίδια συμμετοχή.

SOILTRIAD: Προστασία εδάφους και ελαιοκαλλιέργειας από την κλιματική αλλαγή

Το SOILTRIAD αφορά άμεσα τον αγροτικό χαρακτήρα της Μεσσηνίας. Πρόκειται για πρόγραμμα που εξετάζει τρόπους ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των εδαφών σε μόνιμες μεσογειακές καλλιέργειες, με έμφαση στην ελιά, απέναντι στην ξηρασία, τους καύσωνες και τις έντονες βροχοπτώσεις. Θα δοκιμαστούν πρακτικές για καλύτερη συγκράτηση του νερού, περιορισμό της διάβρωσης και βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους, σε συνδυασμό με αισθητήρες και ψηφιακά εργαλεία παρακολούθησης. Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει ως συνεργαζόμενος εταίρος για τη Μεσσηνία, κυρίως στη σύνδεση του έργου με τοπικούς φορείς και στη μεταφορά των αποτελεσμάτων.

bioPLAYSCAPES: Παιδικές χαρές με νέα, βιώσιμα υλικά

Το bioPLAYSCAPES αφορά την ανάπτυξη και δοκιμή νέων βιοδιασπώμενων και κυκλικών υλικών για παιδικές χαρές και κοινόχρηστους χώρους. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι να δημιουργηθούν χώροι περισσότερο φυσικοί, δροσεροί, ασφαλείς και προσβάσιμοι, με ανθεκτικά υλικά και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην Καλαμάτα προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή σε 3 έως 4 διαφορετικές γειτονιές, με τη συμμετοχή παιδιών, οικογενειών και κατοίκων στον σχεδιασμό. Ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στον Δήμο ανέρχεται σε 118.750 ευρώ και προβλέπει 26 μήνες απασχόλησης.

FRAGKOLIMNA AreUP: Μια διαφορετική προσέγγιση για τη Φραγκόλιμνα

Η πρόταση FRAGKOLIMNA AreUP αφορά την περιοχή της Φραγκόλιμνας και φιλοδοξεί να μετατρέψει τη σύνδεση της πλατείας με την ευρύτερη γειτονιά σε μια περισσότερο ασφαλή, πράσινη και φιλική διαδρομή για παιδιά, γονείς και ηλικιωμένους. Περιλαμβάνει παρεμβάσεις για σκίαση, φύτευση, προσβασιμότητα, καθιστικά και ήπιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με ιδιαίτερη βαρύτητα στον συμμετοχικό σχεδιασμό από τους ίδιους τους κατοίκους. Παράλληλα, επιχειρείται να αναδειχθεί η ιστορική μνήμη της περιοχής και η σύνδεσή της με σημαντικές στιγμές της νεότερης ιστορίας της Καλαμάτας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται σε 58.000 ευρώ.

«Η Ρούγα του Αριοχωρίου»: Παρεμβάσεις που θα επιλέξει η ίδια η κοινότητα

Η «Ρούγα του Αριοχωρίου» προβλέπει τη δημιουργία μιας διαδρομής που θα ξεκινά από την πλατεία και το παλιό σχολείο και θα συνδέει σημαντικά σημεία του χωριού. Η ιδιαιτερότητα της πρότασης είναι ότι οι παρεμβάσεις δεν έχουν αποφασιστεί εκ των προτέρων: οι κάτοικοι θα συμμετάσχουν στον σχεδιασμό και, μέσω συμμετοχικού προϋπολογισμού, θα επιλέξουν ποιες από αυτές θα υλοποιηθούν. Θα μπορούσαν να αφορούν σκίαση, φυτεύσεις, σημεία στάσης, σήμανση, προσβασιμότητα και περιβαλλοντική αναβάθμιση. Η πρόταση συνδέεται και με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας στο παλιό σχολείο του Αριοχωρίου και έχει συνολικό προϋπολογισμό 58.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στη συζήτηση που ακολούθησε, η αντιπολίτευση διατύπωσε επιφυλάξεις τόσο για την πρακτική χρησιμότητα ορισμένων από τα προγράμματα όσο και, σε κάποιες περιπτώσεις, για τη συνολικότερη φιλοσοφία των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, επισημαίνοντας ότι στην Καλαμάτα παραμένουν ακόμη άλυτα βασικότερα ζητήματα στον συγκεκριμένο τομέα. Έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την απουσία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και υποστήριξε ότι ο Δήμος θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στην αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για κρίσιμες υποδομές και πάγιες ανάγκες της πόλης.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος άσκησε ευρύτερη κριτική στη φιλοσοφία των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Υποστήριξε ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται ουσιαστικά από τους ίδιους τους λαούς και επιστρέφουν μέσω συγκεκριμένων χρηματοδοτικών σχημάτων, στα οποία συμμετέχουν πανεπιστήμια, φορείς και επιχειρήσεις, δημιουργώντας, όπως ανέφερε, ένα ευρύ δίκτυο συμφερόντων.

Απαντώντας στις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου αναγνώρισε ότι ορισμένες από τις προτάσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα καινοτόμες και, ως εκ τούτου, πιο δύσκολες στην εφαρμογή τους. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα προγράμματα που τελικά εξασφαλίζονται αποτελούν κεκτημένο για την πόλη, καθώς μέσα από αυτά η Καλαμάτα αποκτά χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και νέες συνεργασίες. Υποστήριξε ακόμη ότι η δουλειά που γίνεται σε αυτό το επίπεδο ενισχύει το κύρος του Δήμου και μπορεί να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα, φέρνοντας ως παράδειγμα την κοινωνική πολυκατοικία που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στα 12 προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί, χαρακτηρίζοντας τον αριθμό σημαντικό για τον Δήμο. Όπως σημείωσε, μέσα από τις συγκεκριμένες συνεργασίες η Καλαμάτα έρχεται σε επαφή με πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και πρωτοπόρες ευρωπαϊκές πόλεις, αποκτώντας τη δυνατότητα να αντλεί και να μεταφέρει καλές πρακτικές. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για μια διαδικασία που λειτουργεί προς όφελος του Δήμου και ενισχύει τη θέση του σε ευρωπαϊκά δίκτυα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε και μία ακόμη παράμετρο της διαδικασίας, σημειώνοντας ότι για τη σύνταξη και την υποβολή των συγκεκριμένων προτάσεων δεν έχει καταβληθεί από τον Δήμο ούτε ένα ευρώ, θέλοντας να καταστήσει σαφές ότι η προσπάθεια διεκδίκησης των χρηματοδοτήσεων δεν έχει επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο στο στάδιο της προετοιμασίας.