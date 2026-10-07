Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση στο Ανω Αρφαρά – Πελεκητό

Στην ολοκλήρωση του έργου ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της οδού Άνω Αρφαρά – Πελεκητό αναφέρθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά τη συζήτηση του θέματος στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας.

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του ημιτελούς τμήματος της αγροτικής οδού από το Πελεκητό προς τα Άνω Αρφαρά. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, έχουν εκτελεστεί οι χωματουργικές εργασίες, τα τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας, η οδοστρωσία, τα ασφαλτικά, καθώς και μέρος των εργασιών σήμανσης και ασφάλειας.

Η Δημοτική Επιτροπή κλήθηκε να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος συντάχθηκε προκειμένου να ενσωματωθούν αυξήσεις στις ποσότητες επιμέρους εργασιών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου, χωρίς ωστόσο να αυξάνεται η συμβατική δαπάνη. Η συνολική δαπάνη του έργου μετά τη σύνταξη του 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 214.143,51 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας σημείωσε ότι το έργο έχει πλέον ολοκληρωθεί, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότησή του προήλθε από δημοτικούς πόρους. Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος έθεσε ευρύτερα το ζήτημα της κατάστασης του αγροτικού οδικού δικτύου στην περιοχή των Αρφαρών, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά προβλήματα, κυρίως στο βόρειο τμήμα της περιοχής.

Όπως ανέφερε, με βάση και την ελαιοπαραγωγική περίοδο, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε σημεία όπου η πρόσβαση παραμένει δύσκολη, ώστε να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία και να διευκολυνθούν οι παραγωγοί. Απαντώντας, ο Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Καλαμάτας, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις με μηχανήματα όπου κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τη βελτίωση της βατότητας των δρόμων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καταγράφονται στις τοπικές κοινότητες.