Επανέρχονται για χρηματοδότηση τρία σημαντικά κτίρια της Καλαμάτας με έργα 3,43 εκατ. ευρώ - Νέες εισηγήσεις στη Δημοτική Επιτροπή

Με νέες προτάσεις χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση τριών σημαντικών κτιρίων της Καλαμάτας, συνολικού προϋπολογισμού 3.432.963 ευρώ, επανέρχεται ο Δήμος, μετά την απόσυρση των προηγούμενων φακέλων από το πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027».

Οι σχετικές εισηγήσεις για τον κινηματογράφο «Ηλέκτρα», το Ζουμπούλειο Μέγαρο και το Μητροπολιτικό Μέγαρο αναμένεται να εγκριθούν κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, προκειμένου να υποβληθούν οι προτάσεις στη νέα πρόσκληση ΠΕΛ 154, που εκδόθηκε στις 5 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι προηγούμενες προτάσεις για την «Ηλέκτρα» και το Ζουμπούλειο Μέγαρο είχαν αποσυρθεί, καθώς προέκυψε ζήτημα με την απαιτούμενη έγκριση των τεχνικών μελετών από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Η Διαχειριστική Αρχή είχε διευκρινίσει ότι η συγκεκριμένη διαδικασία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν από την υποβολή των φακέλων, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την αποδοχή τους για τυπικούς λόγους.

Η εξέλιξη είχε προκαλέσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, η οποία είχε ασκήσει κριτική για τους χειρισμούς και την καθυστέρηση των έργων, ενώ η δημοτική αρχή είχε αναγνωρίσει το λάθος στη διαδικασία, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η χρηματοδότηση δεν κινδυνεύει και πως θα εκδοθεί νέα πρόσκληση.

Αντίστοιχα, είχε αποσυρθεί και η πρόταση για το Μητροπολιτικό Μέγαρο, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου σε πρόσκληση που θα περιλαμβάνει ως δικαιούχο την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Πλέον, με την έκδοση της νέας πρόσκλησης, ανοίγει ο δρόμος για την επανυποβολή των τριών έργων, τα οποία περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας.

ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΡΓΑ

Η μεγαλύτερη παρέμβαση αφορά τον κινηματογράφο «Ηλέκτρα», προϋπολογισμού 1.770.000 ευρώ, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση και την επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου. Στο κτιριακό συγκρότημα, συνολικής επιφάνειας 1.505 τετραγωνικών μέτρων, προβλέπεται να λειτουργήσει κινηματογράφος κ.α.. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν ενεργειακές και λειτουργικές παρεμβάσεις, καθώς και τη διασφάλιση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία.

Για το Ζουμπούλειο Μέγαρο προβλέπεται χρηματοδότηση 562.963 ευρώ. Το διατηρητέο κτίριο του 1905, που σήμερα στεγάζει τη Δημοτική Σχολή Χορού, πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά με παρεμβάσεις στη θερμομόνωση, τα κουφώματα, τη θέρμανση, την ψύξη και τον φωτισμό. Παράλληλα, ο Δήμος σχεδιάζει τη μελλοντική αξιοποίησή του για διαφορετική πολιτιστική χρήση, μετά τη μεταφορά της Σχολής Χορού στο Μέγαρο Χορού.

Το τρίτο έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου, προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ. Η παρέμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, που κατασκευάστηκε το 1975 χωρίς τις σημερινές προδιαγραφές θερμομόνωσης. Στην περίπτωση αυτή, η Δημοτική Επιτροπή καλείται επιπλέον να εγκρίνει νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, η οποία ορίζεται ως δικαιούχος της πράξης.

Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, οι παρεμβάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν αναβάθμιση κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές κατηγορίες και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 30%.

Με την αναμενόμενη έγκριση των εισηγήσεων, ο Δήμος επιχειρεί να επαναφέρει σε τροχιά χρηματοδότησης τα τρία έργα, μετά τις καθυστερήσεις που προηγήθηκαν. Το επόμενο βήμα θα είναι η υποβολή και αξιολόγηση των νέων προτάσεων, ώστε να προχωρήσει η ένταξή τους στο πρόγραμμα και, στη συνέχεια, η υλοποίησή τους.