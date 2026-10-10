Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: Αποφάσεις για αντιπλημμυρικά και αποκατάσταση ζημιών

Εγκρίσεις για αναθέσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος, καλείται να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας, για δύο έργα άνω του 1,2 εκ. ευρώ, που έχουν να κάνουν με αντιπλημμυρικά έργα και την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Η συνεδρίαση της θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί, το πρώτο από αυτά τα έργα αφορά την «Κατασκευή αντιπλημμυρικών – τεχνικών έργων» προϋπολογισμού 226.931,20 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24%, καθορισμός των όρων της πρόσκλησης της

διαπραγμάτευσης και ορισμός αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την εισήγηση που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ενώ το δεύτερο την «Αποκατάσταση ζημιών Δήμου Τριφυλίας από φυσικές καταστροφές» με αριθμό μελέτης 26/2026, προϋπολογισμού 999.998,33 ευρώ, καθορισμός των όρων της πρόσκλησης της διαπραγμάτευσης και ορισμός αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου για τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και την εισήγηση που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης.

Στην ίδια συνεδρίαση θα προηγηθεί η συζήτηση της αποδοχής των όρων χρηματοδότησης της απόφασης για την ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση ζημιών Δήμου Τριφυλίας από φυσικές καταστροφές» ποσού 999.998,33 ευρώ και κωδικό Ο.Π.Σ. 5230182, που εντάσσεται στο «Ειδικό πρόγραμμα

Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030» της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις». Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Αρτικίου» αριθμός μελέτης 39/2023 και λήψη

απόφασης υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2026-2030 (Υποπρόγραμμα Α΄ Υπουργείου Εσωτερικών 2026-2030)» άξονα προτεραιότητας : 2.3 «Οδικές υποδομές» με τίτλο «Συντήρηση οδοστρωμάτων οικισμού Αρτικίου, Δημοτικής Ενότητας Αετού, Δήμου Τριφυλίας»

Λήψη απόφασης, για δύο περιπτώσεις για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης που εκδόθηκαν κατόπιν έφεσης του Δήμου οι οποίες αφορούν την Πράξη εφαρμογής του σχεδίου Πόλεως Κυπαρισσίας και του 11ου 2003 σχετικού πρακτικού της Επιτροπής του ΠΔ 5/17.12.1986. Λήψη απόφασης επί ασκήσεως ή μη έφεσης επί αποφάσεως του ΜονομελούςΔιοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου Τριφυλίας, σχετικά με τη μετακίνηση υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Τριφυλίας. Έγκριση πρακτικού της φανερής, προφορικής και πλειοδοτικής επαναληπτικής δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου στην ΤΚ Στασιού, στο Δήμο Τριφυλίας.

Ορισμός μελών επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Τεχνικών έργων » Δ. Τριφυλίας.

Έγκριση δαπάνης για μίσθωση καθισμάτων και τραπεζιών για τη διοργάνωση ενημερωτικών ομιλιών συνάντησης εργασίας των κοινωνικών δομών της Μεσσηνίας. Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματικού ποσού από Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Κ.Μπ.