Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να υποδεχθεί το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 έως και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο “Elite City Resort”.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πανελλαδικές διοργανώσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 1.000 αιρετούς εκπροσώπους των Δήμων από όλη τη χώρα, εκπροσώπους της κυβέρνησης, πολιτικών κομμάτων, θεσμικών φορέων και στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιούνται σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Αυτοδιοίκηση, μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την έναρξη εφαρμογής του. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα ζητήματα της λειτουργίας και της διοικητικής οργάνωσης των Δήμων, η οικονομική τους αυτοτέλεια, η ενίσχυση των χρηματοδοτικών τους δυνατοτήτων, η στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα, την πολιτική προστασία, την ενέργεια, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την κοινωνική πολιτική και την τοπική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη θέση στις συζητήσεις θα έχει η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού και αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, με σαφείς αρμοδιότητες, επαρκείς πόρους και ουσιαστικά αναπτυξιακά εργαλεία.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, αναφέρει:

“Το φετινό Συνέδριο της ΚΕΔΕ είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πραγματοποιείται μετά την ψήφιση του νέου Κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές και μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Δήμων. Ταυτόχρονα, όμως, η εφαρμογή του αναδεικνύει ζητήματα και δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε το νέο θεσμικό πλαίσιο να λειτουργήσει πραγματικά προς όφελος των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: χρειαζόμαστε ισχυρούς Δήμους, με οικονομική και θεσμική αυτοτέλεια”.

Ο δήμαρχος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιλογή της πόλης ως τόπου διεξαγωγής του Συνεδρίου, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά και αναγνώριση της δυνατότητας της Καλαμάτας να φιλοξενεί σημαντικές διοργανώσεις πανελλαδικής εμβέλειας.

Ο Δήμος Καλαμάτας, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και τους εμπλεκόμενους φορείς, προετοιμάζεται για την υποδοχή των συνέδρων, με στόχο την άρτια διοργάνωση και τη συνολική επιτυχία του Συνεδρίου.

Η Καλαμάτα θα βρεθεί για τρεις ημέρες στο επίκεντρο του αυτοδιοικητικού διαλόγου, φιλοξενώντας μια σημαντική συνάντηση για το παρόν και το μέλλον των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χώρα μας.