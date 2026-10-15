Πανελλαδική απεργία των εκπαιδευτικών στις 21 Οκτωβρίου - Συνέντευξη Τύπου χθες στην Καλαμάτα

Αυτό ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα, σε συνέντευξη Τύπου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και μέλη του Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ).

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε περιφερειακή σύσκεψη των Δ.Σ. των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Πελοποννήσου για τα τρέχοντα προβλήματα των σχολείων της Μεσσηνίας και της δημόσιας εκπαίδευσης, τις επιπτώσεις τους σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και οικογένειες, καθώς και τις κοινές διεκδικήσεις για την αντιμετώπισή τους.

Αναλυτικά, στη συνέντευξη Τύπου:

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεσσηνίας Περικλής Κορομηλάς μίλησε για ακάλυπτα κενά και προβλήματα στα σχολεία και σημείωσε, μεταξύ άλλων: “Οι ελλείψεις σε δασκάλους, νηπιαγωγούς κι εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων επηρεάζουν το καθημερινό πρόγραμμα. Ιδιαίτερα σοβαρές είναι και οι ελλείψεις στην ειδική αγωγή, στην παράλληλη στήριξη και τους σχολικούς νοσηλευτές. Το νέο πλαίσιο για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις επιβαρύνει τα σχολεία με πρόσθετη γραφειοκρατία και ευθύνες, που ξεπερνούν τον ρόλο μας”.

Τόνισε ότι “ζητάμε από την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας: Κάλυψη όλων των κενών, μόνιμους διορισμούς σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, πλήρη λειτουργία της πρωινής ζώνης και των ολοήμερων, ενίσχυση της ειδικής αγωγής και ουσιαστική χρηματοδότηση των σχολείων.

Ο κλάδος μας αντιδρά με απεργία στις 21 Οκτωβρίου. Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά και τους γονείς να στηρίξουν τον κοινό μας αγώνα. Απεργούμε για το δημόσιο σχολείο, που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, για τα μορφωτικά τους δικαιώματα και για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας”.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Γονέων του Δήμου Καλαμάτας Γρηγόρης Οικονομόπουλος παρατήρησε ότι “με κοινό βηματισμό οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι γονείς θα συνεχίσουμε τους αγώνες για καλύτερο δημόσιο σχολείο”. Μίλησε επικριτικά για “προσπάθειες των τελευταίων πολλών ετών κυβερνήσεων και υπουργείων να υποβαθμίσουν τα σχολεία μας, για “μείωση δασκάλων και τμημάτων και στοίβαγμα των παιδιών μας σαν σαρδέλες” για “25άρια και 27άρια τμήματα για να γλυτώσουν χρήμα και κόστος”. Και σημείωσε πως “τα παιδιά μας δεν είναι κόστος, είναι ψυχές και απαιτούμε το καλύτερο δυνατόν για τα παιδιά μας”.

Ο Αχιλλέας Ζορμπάς, μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ, ανέφερε ότι “πιάνουμε και μεις το νήμα, όπως στη Γαλλία και την Ισπανία, διεκδικώντας οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να υπερασπίζονται την εκπαιδευτική τους υπόσταση, να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και να κάνουν τη δουλειά τους και τα παιδιά μας να διεκδικούν τα σύγχρονα μορφωτικά τους δικαιώματα”.

Παρατήρησε ότι “η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ενα μήνα μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Χιλιάδες κενά με εκπαιδευτικούς που είναι στο κόκκινο, λόγω της εργασιακής εξουθένωσης με μια διαρκή απαξίωση στο εκπαιδευτικό μας έργο που φθάνει και σε σημεία βιαιοπραγίας”.

Ο αντιπρόεδρος της ΔΟΕ Σταύρος Πετράκης επισήμανε πως “τα προβλήματα στα σχολεία εντείνονται. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν συνδιαλέγεται με κανέναν, προχωρά σε αποσπασματικά μέτρα, χωρίς κανέναν ουσιαστικό διάλογο τα οποία νομοτελειακά οδηγούν σε αποτυχία. Καλούμε όλο τον κόσμο, την κοινωνία να μας στηρίξει για ένα καλύτερο σχολείο, που αρμόζει στα παιδιά μας”.

Ο γ.γ. της ΔΟΕ Θανάσης Κικινής σημείωσε ότι “οι εκπαιδευτικοί δίνουν τον αγώνα να κρατήσουν ζωντανή την υποχρηματοδοτημένη εκπαίδευση, όταν οι ίδιοι είναι εξαιρετικά χαμηλά αμειβόμενοι και δεν μπορούν ιδιαίτερα οι νέοι συνάδελφοί μας να τα βγάλουν πέρα με τον μισθό τους. Παλεύουν να κρατήσουν ζωντανό το δημόσιο σχολείο, που κραυγάζει ότι πρέπει να υπάρχει για τα παιδιά, για ένα μέλλον της πατρίδας μας, για να κοιτάζουμε με αισιοδοξία στο μέλλον. Ο αγώνας της εκπαίδευσης είναι αγώνας ύπαρξης του εκπαιδευτικού συστήματος, του δημόσιου σχολείου και της πατρίδας μας συνολικά”.

Η Αΐντα Γκικουρία, μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ, παρατήρησε πως “βρισκόμαστε σε ένα διαρκή αγώνα υπεράσπισης του δημόσιου δωρεάν ενιαίου σχολείου για όλα τα παιδιά και με τους εκπαιδευτικούς σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να μπορούν να ζουν από τον μισθό τους”.

Ο υπεύθυνος εκδόσεων του Δ.Σ.Α της ΔΟΕ Γιάννης Ρούπας επισήμανε ότι “βιώνουμε και φέτος πολλαπλά προβλήματα και η κατάσταση γίνεται ακόμα δυσκολότερη”. Και αναφέρθηκε στη στελέχωση, στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας λειτουργία του σχολείου και “τους μισθούς που δεν βγάζουμε πια ούτε το 15νθήμερο”. Ανέφερε, καταλήγοντας, ότι “αντί το δημόσιο σχολείο να είναι βασικός κοινωνικός πυλώνας και να υποστηριχθεί από την κυβέρνηση, είναι σε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επιλογή”.