Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας: 1 εκ. ευρώ για αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές

Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 999.998,33 ευρώ για την πράξη «Αποκατάσταση ζημιών Δήμου Τριφυλίας από φυσικές καταστροφές», αποφάσισε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας.

Η συγκεκριμένη πράξη εντάσσεται στο Ειδικό πρόγραμμα «Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026-2030» της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με την ίδια απόφαση έγινε και αποδοχή των όρων ένταξης, ενώ εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Τριφυλίας, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για τις περαιτέρω

ενέργειες και την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που θα προκύψει κατά την υλοποίηση των πράξεων.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Τριφυλίας ήταν από τους Δήμους που είχαν πληγεί από έντονα καιρικά φαινόμενα με πολλές πλημμύρες κατά τον περσινό Χειμώνα και είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές του.