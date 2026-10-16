Δήμος Δυτικής Μάνης: Κινητικότητα για πολεοδόμηση

Το σοβαρό θέμα των τελευταίων ημερών για τα εκκρεμή ζητήματα πολεοδόμησης στη Μάνη, στη ζώνη των 800 μέτρων εκτός οικισμών και σχεδίου, απασχόλησε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Μάνης, το βράδυ της Τετάρτης, αλλά τη συζήτησή του καταψήφισε η δημοτική αρχή.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Δημοτικής Συνοχής Δυτικής Μάνης:

Ο επικεφαλής της παράταξης “Νέα Πνοή” Διακουμής Κυβέλος ζήτησε το θέμα να συζητηθεί ως προ ημερησίας διάταξης, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών και συγκρότηση επιτροπής για το σοβαρό αυτό θέμα που απασχολεί την περιοχή μας.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής, ο εντεταλμένος σύμβουλος Δημήτρης Χρηστέας ενημέρωσε το Σώμα ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν υπάρξει συναντήσεις και επαφές με αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς, παρουσία και βουλευτή του νομού και το επόμενο διάστημα αναμένονται ανακοινώσεις.

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σωτηρία Κολοκοτρώνη έθεσε σε ψηφοφορία το προτεινόμενο θέμα του Δ. Κυβέλου για το αν θα συζητηθεί. Και το Σώμα το απέρριψε με 9 ψήφους κατά (δημοτικοί σύμβουλοι πλειοψηφίας), 4 ψήφους υπέρ (Κωστέας Γ., Κυβέλος Δ., Ρουτζούνης Αλ., Λούζης Π.) και 2 λευκές ψήφους (Κολοκοτρώνη Σ., Ανδροβιτσανέας Ευάγγ.).