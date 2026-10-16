Σύσκεψη για εορτασμό 28ης Οκτωβρίου: Σύσταση για χρήση ομοιωμάτων όπλων στην παρέλαση

Σύσταση προς τους πολιτιστικούς συλλόγους να μη χρησιμοποιήσουν αυτοσχέδιους πυροδοτικούς μηχανισμούς και ομοιώματα όπλων που προκαλούν ισχυρούς κρότους κατά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στην Καλαμάτα αποφασίστηκε, ύστερα από σχετική εισαγγελική εντολή, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο κτίριο Παπαφλέσσα.

Η σύσκεψη έγινε με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Τάσου Αδαμόπουλου, με αντικείμενο την κατάρτιση του προγράμματος εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την ομαλή διεξαγωγή της παρέλασης.

Η σύσταση για την αποφυγή χρήσης αυτοσχέδιων πυροδοτικών μηχανισμών και ομοιωμάτων όπλων αποσκοπεί στην πρόληψη ατυχημάτων, ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών.

Κατά τη σύσκεψη επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη να αποφεύγονται τα μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στα τμήματα που παρελαύνουν, προκειμένου να περιοριστεί η συνολική διάρκεια της παρέλασης.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να υπάρχει, όπως κάθε χρόνο, μέριμνα για την παρουσία ασθενοφόρου, καθώς και ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι του Στρατού, του Δήμου Καλαμάτας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και υπηρεσιακοί παράγοντες.