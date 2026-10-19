Παράταση για ανάπλαση στην είσοδο της ΒΙΠΕ Μελιγαλά

Η εκκρεμότητα ολοκλήρωσης της μελέτης ανάπλασης των οδών από τον κόμβο 7ης επαρχιακής οδού έως την είσοδο της Βιομηχανικής Περιοχής Μελιγαλά, οδήγησε σε νέα παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Οιχαλίας με το Δίκτυο Πόλεων “Βιώσιμη Πόλη”, με τίτλο “Υποστήριξη του Δήμου στον σχεδιασμό – ωρίμανση και υποβολή προτάσεων έργων που αφορούν στη ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου”, έως τις 8 Ιουνίου 2027.

Τη νέα αυτή παράταση ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Οιχαλίας.

Οπως αναφέρεται, η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε στις 6 Απριλίου 2020(!).

Την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος έως τις 8 Ιουνίου 2027 είχε εγκρίνει νωρίτερα η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

Στην εισήγηση επισημαίνεται ότι “το 65% του φυσικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης έχει υλοποιηθεί με την ολοκλήρωση της «Οριστικής μελέτης οδοποιίας από την 7η επαρχιακή οδό έως τον Αγιο Νικόλαο Άνω Μέλπειας – Αγιο Αθανάσιο». Ωστόσο, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της «μελέτης ανάπλασης των οδών από τον κόμβο 7ης επαρχιακής οδού έως την είσοδο της Βιομηχανικής Ζώνης», καθώς απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος απασχόλησης, λόγω δυσκολιών που παρουσιάστηκαν στην συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων από την τεχνική ομάδα”.