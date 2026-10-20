Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: Στην Δημοτική Επιτροπή η χρηματοδότηση των 1,05 εκατ. ευρώ

Στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας έρχεται σήμερα προς έγκριση η αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 1.050.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου «Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή».

Πρόκειται για έργο που έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο περιλαμβάνει σειρά εργασιών που αποσκοπούν στη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου. Μεταξύ αυτών προβλέπονται η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, με εγκατάσταση νέου συστήματος αέρα-νερού και σύγχρονου ψυκτικού εξοπλισμού, η αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου.

Παράλληλα, προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου φωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας LED, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ συνολικής ισχύος 28 kW, με δυνατότητα αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας μέσω ενεργειακού συμψηφισμού, καθώς και η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εγκεκριμένης πράξης, η συνολική ενεργειακή εξοικονόμηση εκτιμάται ότι θα φτάσει το 52,1%, με ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 505.874 kWh. Το οικονομικό όφελος υπολογίζεται σε περίπου 33.044 ευρώ ετησίως, ενώ αναμένεται και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 161,7 τόνους τον χρόνο.

Το χρονοδιάγραμμα της πράξης προβλέπει ολοκλήρωση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, με το σύνολο της δημόσιας δαπάνης να καλύπτεται από τη χρηματοδότηση του προγράμματος.