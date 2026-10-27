Πρόταση αξιοποίησης του παλιού Δημοτικού Νέδουσας

Πρόκειται για έναν χώρο λαογραφικού χαρακτήρα, ο οποίος θα λειτουργεί ως κέντρο τεκμηρίωσης και ανάδειξης του ιδιαίτερου τοπικού εθίμου, με απώτερο στόχο την ένταξή του στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Κάτοικος της περιοχής που επικοινώνησε μαζί μας, πρότεινε να επισκευαστεί και να αξιοποιηθεί το εγκαταλελειμμένο διώροφο παλιό Δημοτικό Σχολείο της Νέδουσας. Επισήμανε ότι το κτήριο αυτό είναι ιδανικό, κατάλληλο για να δημιουργηθεί το Μουσείο, αλλά και για να φιλοξενήσει και άλλες δράσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.

Εκτίμησε ότι για την επισκευή και την αξιοποίηση του παλιού σχολείου δεν χρειάζονται πολλά χρήματα και σημείωσε πως θα είναι κρίμα να χαθεί η ευκαιρία της αξιοποίησής του και να αφεθεί στην εγκατάλειψη και την απαξίωση.

Υπενθύμισε πως την εποχή που λειτουργούσε, είχε και μαγειρεία που ετοίμαζαν και προσέφεραν φαγητό σε παιδιά, ενώ παρατήρησε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και το προαύλιο του σχολείου.

Γ.Σ.