Drone με θερμική κάμερα αποκτά ο Δήμος Καλαμάτας

Στη συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης κόστους για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους (ΣμηΕΑ), με θερμική κάμερα και συνοδευτικό εξοπλισμό, προχώρησε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έγκριση της σχετικής μελέτης το επόμενο διάστημα.

Η προμήθεια του drone, το οποίο προορίζεται να αξιοποιηθεί σε επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και πολιτικής προστασίας, αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης κατά τη συνεδρίαση, με τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλη Τζαμουράνη, να θέτει ερωτήματα σχετικά με την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.

Ειδικότερα, ο κ. Τζαμουράνης στάθηκε στο γεγονός ότι ο μέγιστος προϋπολογισμός που μπορεί να διεκδικήσει κάθε δήμος ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, διερωτώμενος γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στην πρόταση και άλλες ανάγκες, όπως η προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού πυροπροστασίας.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου υπενθύμισε ότι στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Ταϋγέτου έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση για την ενίσχυση εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνεται η προμήθεια drone. Υπογράμμισε, μάλιστα, τη χρησιμότητα ενός τέτοιου συστήματος για την επιχειρησιακή υποστήριξη των ομάδων που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Σε ό,τι αφορά το όριο των 100.000 ευρώ, διευκρίνισε ότι η αξιοποίηση των πόρων συνδέεται και με άλλες προτάσεις που προετοιμάζει ο Δήμος Καλαμάτας για το πρόγραμμα Leader, γεγονός που εξηγεί γιατί δεν εξαντλήθηκε το διαθέσιμο ποσό στη συγκεκριμένη προμήθεια.

Στην υπηρεσία της ΟΑΚ Μεσσηνίας

νέο εργαλείο έρευνας και διάσωσης

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, γνωστοποίησε ότι η προμήθεια του drone ζητήθηκε από την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας (ΟΑΚ), στην οποία και προβλέπεται να παραχωρηθεί από τον Δήμο με τη διαδικασία του χρησιδανείου.

Όπως εξήγησε, η ΟΑΚ διαθέτει ήδη εκπαιδευμένους χειριστές, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιούν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και σε άλλες δράσεις πολιτικής προστασίας. Σημείωσε, παράλληλα, ότι αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται και σε άλλους δήμους, αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγμα της Σπάρτης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Βασιλόπουλος αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες προτάσεις που σχεδιάζει να υποβάλει ο Δήμος Καλαμάτας στο πρόγραμμα Leader.

Συγκεκριμένα, στις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής περιλαμβάνονται η δημιουργία παιδικής χαράς στη Θουρία και ο βρεφονηπιακός σταθμός στα Αρφαρά -συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, ενώ προσπάθειες καταβάλλονται ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως και η μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας στον Άρι, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξη και του συγκεκριμένου έργου στις προτάσεις χρηματοδότησης.

Τ.Αν.