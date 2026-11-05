Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στο Ιστορικό Δημαρχείο της Καλαμάτας

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Χρ. Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή) όπου και έγινε γίνει συζήτηση - έγκριση των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παρουσιαστούν στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο, καθώς και συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Λαμβάνοντας τον λόγο από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου, σε παρέμβασή του ο δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, Θανάσης Βασιλόπουλος -μεταξύ άλλων- ανέφερε:

«Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αποτελεί για όλους εμάς στο Δήμο Καλαμάτας ιδιαίτερη χαρά και τιμή να υποδεχόμαστε σήμερα στην πόλη μας, εδώ στο Ιστορικό Δημαρχείο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Σας καλωσορίζω σε μια πόλη που αγαπά την Αυτοδιοίκηση, που πιστεύει στον θεσμό και που καθημερινά προσπαθεί, μέσα από τη δουλειά και τις πρωτοβουλίες της, να αποδεικνύει τι μπορούν να πετύχουν οι Δήμοι όταν έχουν σχέδιο, όταν έχουν διάθεση προσφοράς, μα πάνω απ’ όλα όταν αναπτύσσουν συνεργασίες.

Ένα Συνέδριο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς καλούμαστε να αποτιμήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Αυτοδιοίκηση, να συζητήσουμε τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων μας και, κυρίως, να διαμορφώσουμε το πλαίσιο διεκδικήσεών μας για την επόμενη ημέρα.

Που βρισκόμαστε σήμερα; Ναι, έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόοδος που έχει σημειωθεί δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα. Γιατί τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Γιατί οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί και γιατί οι Δήμοι μας σήμερα καλούνται να ανταποκριθούν σε περισσότερες και πιο σύνθετες αρμοδιότητες, πάντα με ελλιπή χρηματοδότηση.

Και μεταφέρω και εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο την αγωνία των 26 Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκπροσωπώ. Γιατί η φωνή της ΠΕΔ Πελοποννήσου, πέρα από τις πολιτικές καταβολές του καθενός, είναι ενιαία, διεκδικώντας λύσεις στα βασικά ζητήματα όπως: χρηματοδότηση, στελέχωση, ενεργειακό κόστος, λειτουργία των κοινωνικών δομών, διαχείριση αποβλήτων και νερού, Πολιτική Προστασία και θεσμική αυτοτέλεια».

Ακολούθως ο κ. Βασιλόπουλος ανέφερε επιγραμματικά ορισμένα σημεία έντονου προβληματισμού, όπως αποτυπώθηκαν στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ και τα οποία αποτέλεσαν σημεία του ομόφωνου ψηφίσματος της Ένωσης.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, σημείωσε: «Η παρουσία σας στην Καλαμάτα, λίγες μόλις ώρες πριν από την έναρξη του ετήσιου Συνεδρίου μας, έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Γιατί εδώ, στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, συναντιέται σήμερα η Αυτοδιοίκηση από κάθε γωνιά της χώρας, με τις διαφορετικές ανάγκες, αλλά και τις κοινές αγωνίες και προσδοκίες.

Θέλω να σας ευχαριστήσω, για την επιλογή της Καλαμάτας ως τόπου διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής μας Συνέλευσης. Για εμάς αποτελεί και μία ακόμα σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε την πόλη και την περιοχή μας, αλλά και να φιλοξενήσουμε έναν ουσιαστικό θεσμικό διάλογο για το μέλλον των Δήμων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τόσο ως Δήμαρχος Καλαμάτας, όσο και ως Πρόεδρος της οικείας ΠΕΔ Πελοποννήσου, εύχομαι η σημερινή συνεδρίαση αλλά κυρίως οι εργασίες του Συνεδρίου μας, που ακολουθούν, να δώσουν ουσιαστικές απαντήσεις στα ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους μας.

Σας καλωσορίζω στην Καλαμάτα και σας εύχομαι καλή διαμονή και καλή επιτυχία στις εργασίες μας».