Ο Κοντογεώργης στην ΚΕΔΕ για Μιναγιώτικο και Φιλιατρινό Φράγμα

Στην επικείμενη υπογραφή των συμβάσεων για το Μιναγιώτικο φράγμα, ύψους 126 εκατ. ευρώ, και τα αρδευτικά δίκτυα του φράγματος Φιλιατρινού, προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, μιλώντας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης διακριτών πόρων για τις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, τόσο στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 όσο και στον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028-2034.

Σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις περίπου 13 δισ. ευρώ για τους δήμους, μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ εκπονούνται 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα.

Για τις ορεινές περιοχές προωθείται μηχανισμός διακριτής κατανομής πόρων, ενώ για τα νησιά σχεδιάζεται Παρατηρητήριο Κόστους, προκειμένου να καταγράφονται οι πρόσθετες επιβαρύνσεις λόγω απόστασης και μεταφορών.

Τέλος, ο υφυπουργός τόνισε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη προϋποθέτουν ουσιαστική συνεργασία κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης.