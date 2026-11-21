Μέσα στο 2027 θα ολοκληρωθούν οι πολεοδομικές μελέτες για την πολεοδόμηση της περιοχής ΠΟΕ 5 (Β’ κατοικία Μπούκας – εξοχική κατοικία) και της περιοχής ΠΟΕ 1 (ανατολικά του οικισμού Μαυρομματίου).

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη βελτίωσης και αναβάθμισης του δρόμου Μεσσήνη – Μπούκα, που εκπονεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου και μέσα στο επόμενο τρίμηνο να παραδοθεί στην κυκλοφορία η παράκαμψη Νεοχωρίου Αριστομένη.

Αυτά τα χρονοδιαγράμματα επισήμανε στην “Ε” ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, απαντώντας σε ερωτήσεις μας για τα σημαντικά αυτά θέματα.

Αναλυτικά, για τα πολεοδομικά σχέδια Μπούκας και Μαυρομματίου ο δήμαρχος σημείωσε:

“Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Και η περιοχή της Μπούκας και η περιοχή του Μαυρομματίου.

Εχουμε δώσει περιθώριο 45 ημερών από την ημέρα που δημοσιεύτηκε στον τοπικό Τύπο και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η προθεσμία εκπνέει γύρω στις 12 Δεκεμβρίου. Ολοκληρώνεται η διαβούλευση και μετά γίνονται οι διοικητικές διαδικασίες για την έγκριση του τελικού σχεδίου. Εκτός αν υπάρχουν κάποιοι λόγοι που θα πρέπει να πάρουμε λίγο χρόνο για να απαντήσουμε. Αν υπάρχουν κάποιες αιτιάσεις θα τις επεξεργαστεί η μελετητική ομάδα με την υπηρεσία του Δήμου. Για οποιαδήποτε αλλαγή που θα προκύψει από κάποιο αίτημα, από κάποια παρατήρηση, θα περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο που θα δώσει την έγκριση της οριστικής μελέτης, η οποία θα προωθηθεί για την σχετική αδειοδότηση μέχρι να εγκριθεί με δημοσίευση στο ΦΕΚ”.

Οσον αφορά το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, παρατήρησε ότι “όπως είπε και η μελετητική ομάδα, τέλος του 2027 να έχουμε ολοκληρώσει. Εγώ θεωρώ ότι μπορούμε και λίγο νωρίτερα. Αυτό συναρτάται και με τις πολιτικές εξελίξεις, με τους υπουργούς. Οταν υπάρχει αλλαγή υπουργού υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, αλλάζουν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα, γιατί πρέπει να μπουν οι καινούργιοι υπουργοί και γ.γ. για να υπογράψουν τις εγκρίσεις”.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την παρουσίαση των πολεοδομικών μελετών στο Δημαρχείο Μεσσήνης, στην Μπούκα θα μπορούν να κτιστούν κτήρια – εξοχικές κατοικίες, διώροφες συνολικού ύψους 9 μέτρων.

Απαντώντας σε ερώτησή μας, ο κ. Αθανασόπουλος δήλωσε πως “είμαστε σε μια περίοδο που γίνονται έργα και δράσεις, που θα αναδείξουν το παραλιακό μέτωπο και θα το διασυνδέσουν ομαλά με την πόλη της Μεσσήνης. Για να λειτουργεί σαν μία ενιαία οικιστική περιοχή σε λίγα χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος μας”.

Για τη μελέτη που εκπονείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και αφορά τη βελτίωση και την κατασκευή ποδηλατόδρομου με φωτισμό και πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά από τη Μεσσήνη μέχρι την Μπούκα, ενημέρωσε: “Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί. Είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη, γιατί θα περιλαμβάνει και απαλλοτριώσεις. Είπαμε με τον περιφερειάρχη και συμφώνησε να κάνουμε κάτι καλό, ώστε να υπάρχει και διαπλάτυνση του δρόμου. Θα είναι ένα έργο καθοριστικής σημασίας για το παραλιακό μέτωπο και για την πόλη της Μεσσήνης”.

Οσον αφορά την αναζήτηση χρηματοδότησης για το έργο, διευκρίνισε ότι “μπορεί να βρούμε πρώτα τα χρήματα για τις απαλλοτριώσεις. Να εγκριθούν οι απαλλοτριώσεις και να προχωρήσουμε. Είναι ένας από τους σχεδιασμούς που έχει αναδείξει ο περιφερειάρχης και θεωρώ ότι είναι σωστό. Για να μη χάνουμε δρόμο να προχωρήσουμε πρώτα τις απαλλοτριώσεις και μετά το έργο”.

Για τη μελέτη της νέας γέφυρας στις εκβολές Παμίσου που θα ενώσει τη Δυτική Παραλία Καλαμάτας με την Μπούκα, ο δήμαρχος ανέφερε πως “είναι άλλη μελέτη που εκπονείται από την Περιφέρεια. Είχαν γίνει κάποιες αλλαγές κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης από την Περιφέρεια. Αναμένουμε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γνωμοδοτήσει επί της μελέτης που ολοκληρώνεται”.

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Για το έργο της παράκαμψης Νεοχωρίου Αριστομένη που βρίσκεται σε εξέλιξη, ο κ. Αθανασόπουλος παραδέχθηκε ότι ήταν πολύ αισιόδοξο το σενάριο για ολοκλήρωσή της στα τέλη Οκτωβρίου και παρατήρησε: “Μας καθυστέρησαν οι βροχοπτώσεις γύρω στο 10ήμερο. Ο εργολάβος με απόλυτη συνέπεια τηρεί τα χρονοδιαγράμματα. Εχουν ολοκληρωθεί τα χωματουργικά σε όλη την έκταση του δρόμου στην καινούργια διάνοιξη. Εχει ολοκληρώσει τις χωματουργικές εργασίες και τα έργα υποδομής, που χρειάζονται για να συνδεθεί με την 8η επαρχιακή οδό. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Τις επόμενες ημέρες θα κάνει τις κατασκευές των επενδεδυμένων και μετά θα λείπουν τα τελευταία στρώματα οδοστρωσίας μέχρι να πέσει η άσφαλτος. Εντός τριμήνου το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί στους πολίτες”.

Το έργο της παράκαμψης Νεοχωρίου είναι συνολικού μήκους 2.100 μέτρων, εκ των οποίων τα 750 μέτρα αφορούν νέα χάραξη και τα υπόλοιπα βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1,6 εκ. ευρώ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τέλος, ο δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού του σημαντικού έργου αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Φλώρου για την ενίσχυση της υδρευτικής κατάστασης των Δημοτικών Ενοτήτων Ιθώμης, Ανδρούσας και Μεσσήνης, προϋπολογισμού 5.487.903,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Εργο που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα “Παρεμβάσεις παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων” του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας.

Πρόκειται για αντικατάσταση αγωγού μήκους 16.745 μέτρα που θα διέρχεται από τους οικισμούς Βαλύρας, Λάμπαινας, Αριστοδημείου, Εύας, Αμφιθέας και θα καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή της Μεσσήνης.

Σύμφωνα με παλιότερες δηλώσεις του δημάρχου, το έργο αυτό διασφαλίζει τη βιώσιμη υδροδότηση του Δήμου για τις επόμενες δεκαετίες.

Ακόμα, η Δημοτική Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδού Δροσιά – Νερόμυλος, με προϋπολογισμό 999.365,66 ευρώ.