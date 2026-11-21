Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει στην Καλαμάτα, και όχι στη Σπάρτη όπως αρχικά υπολογιζόταν, η δίκη για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ «Άμμος» της Φοινικούντας.

Τότε θα έχουν συμπληρωθεί 14 μήνες από το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025 όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ Κώστας Τομαράς και ο 61χρονος επιστάτης Βασίλης Γιαννόπουλος εκτελέστηκαν εν ψυχρώ με έξι σφαίρες στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με περίστροφο το οποίο ακόμη δεν έχει βρεθεί.

Στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα καθίσουν επτά κατηγορούμενοι, που διώκονται με διαφορετικές κατηγορίες ο καθένας.

Πέντε άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα και παραμένουν προφυλακισμένοι εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, ενώ δύο άτομα αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα για υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με το βούλευμα των 140 σελίδων το κίνητρο των δύο δολοφονιών σχετίζεται με την περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν ιδιαίτερη μεγάλη. Μάλιστα λίγες ημέρες προτού δολοφονηθεί ο Κώστας Τομαράς είχε αλλάξει τη διαθήκη του, με το συντριπτικό μέρος αυτής να πηγαίνει στον 31χρονο ανιψιό του που ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας των δολοφονιών.

Ο 31χρονος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες και έχει παραπεμφθεί ως ηθικός αυτουργός, ενώ τις ίδιες κατηγορίες αντιμετωπίζει και ένας 32χρονος φίλος του επιχειρηματίας από την Αθήνα.

Οι δυο τους σύμφωνα με το βούλευμα έπεισαν έναν 23χρονο που εργαζόταν στην επιχείρηση του 32χρονου επιχειρηματία να δολοφονήσει τον 68χρονο στις 7 Σεπτεμβρίου όταν και τον πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο, δίχως να τα καταφέρει.

Ο 23χρονος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός των δολοφονιών, παρότι αρχικά τόσο ο ίδιος όσο και ο 31χρονος ανιψιός είχαν υποδείξει τον συνομήλικο φίλο του ως δράστη των ανθρωποκτονιών.

Να θυμίσουμε πως οι δύο 23χρονοι είχαν φτάσει από την Αθήνα στη Φοινικούντα με ένα σκούτερ. Ο έτερος 23χρονος Ελληνοβρετανός παραπέμπεται για απλή συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες, μιας και εκτιμάται πως έμεινε έξω από το κάμπινγκ τη στιγμή των πυροβολισμών και στη συνέχεια επέστρεψε με το μηχανάκι στην Αθήνα.

Στο εδώλιο θα καθίσει και ένας 30χρονος συνέταιρος του επιχειρηματία, μιας και του αποδίδεται απλή συνέργεια πριν από τις δύο ανθρωποκτονίες και παραμένει προφυλακισμένος.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια στην υπόθεση, ενώ παραδόθηκε στις αρχές στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, αφού βρισκόταν στη Γερμανία.

Σε βαθμό πλημμελήματος διώκονται μια 23χρονη σύντροφος του 31χρονου ανιψιού και ένας 31χρονος παιδικός του φίλος.

Οπως αναφέρει το βούλευμα και οι δύο επέβαιναν σε όχημα την επόμενη ημέρα των δολοφονιών και είχαν τον ρόλο να ενημερώνουν τον προφυλακισμένο ανιψιό για τυχόν αστυνομικά μπλόκα στη διαδρομή Φοινικούντα – Καλαμάτα.

Να θυμίσουμε πως σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 31χρονος ανιψιός μετέφερε με το αυτοκίνητο του τον 23χρονο, που κατηγορείται πως σκότωσε τα δύο θύματα, στο ΚΤΕΛ της Καλαμάτας απ’ όπου έφυγε με λεωφορείο για την Αθήνα. Και οι δύο παραπέμπονται για υπόθαλψη εγκληματία.

Κ.Ηλ.