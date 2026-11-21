Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος αναφέρει ότι “ζητεί να μπει τέλος στην πολεοδομική αβεβαιότητα που ταλαιπωρεί ιδιοκτήτες ακινήτων και μηχανικούς στη Δυτική Μάνη, καταγγέλλοντας τη διαρκή μεταβολή των απαιτήσεων της Πολεοδομίας Καλαμάτας για τη δόμηση στη ζώνη των 800 μέτρων γύρω από τους στάσιμους οικισμούς” και προσθέτει:

“Με αφορμή το ενημερωτικό σημείωμα της διευθύντριας της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ), Σταυρούλας Αγρίου, ο Δήμος επαναφέρει τη θέση του ότι το ειδικό πολεοδομικό πλαίσιο του 1982 εξακολουθεί να ισχύει και πρέπει να εφαρμόζεται. Το πρόβλημα, δεν είναι η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου, αλλά οι διαφορετικές ερμηνείες και οι πρόσθετες προϋποθέσεις που τίθενται διαδοχικά από την αρμόδια υπηρεσία.

Αρχικά, τέθηκαν ζητήματα σχετικά για τη συνένωση ιδιοκτησιών και τη δουλεία διόδου. Στη συνέχεια, προστέθηκε ως προϋπόθεση το πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο, ενώ ακολούθησαν διαδοχικές απαιτήσεις για τη συντήρηση και τον χρόνο ύπαρξής του. Σε πρώτη φάση έπρεπε να αποδεικνύεται ότι προϋπήρχε του 1977, στη συνέχεια τέθηκε ως χρονικό όριο το 1923 και τελικά, ζητήθηκε η επίσημη αναγνώρισή του με δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Κάθε φορά και μια νέα απαίτηση. Κάθε φορά και ένας νέος όρος, χωρίς να έχει προηγηθεί αντίστοιχη αλλαγή της νομοθεσίας.

Οι ειδικές διατάξεις του 1982 δεν προβλέπουν ως γενική προϋπόθεση για τα συγκεκριμένα ακίνητα την υποχρεωτική ύπαρξη προσώπου σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Η ΥΔΟΜ ωστόσο, επικαλείται αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), υποστηρίζοντας ότι απαιτείται πρόσωπο σε νομίμως υφιστάμενη κοινόχρηστη οδό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις αυτές αφορούν στην οικοδομησιμότητα γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και όχι στην ανέγερση κατοικιών στην ακτίνα των 800 μέτρων. Το ερώτημα είναι σαφές. Εφόσον το νομοθετικό πλαίσιο παραμένει το ίδιο, με ποια συγκεκριμένη νομική βάση προστίθενται διαρκώς νέες προϋποθέσεις;

Οι συνέπειες δεν είναι θεωρητικές. Πολίτες πληρώνουν μηχανικούς, τοπογραφικά και μελέτες, προχωρούν τις διαδικασίες τους και βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με νέες απαιτήσεις. Το αποτέλεσμα είναι καθυστερήσεις, πρόσθετα έξοδα, απαξίωση περιουσιών και ουσιαστικό πάγωμα της οικοδομικής δραστηριότητας. Πίσω από κάθε τέτοια υπόθεση βρίσκονται άνθρωποι που θέλουν να χτίσουν, να κατοικήσουν, να επενδύσουν και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Η προστασία του περιβάλλοντος και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της Μάνης αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα. Δεν μπορεί ωστόσο, να λειτουργεί ως πρόσχημα για διοικητική ασάφεια, διαρκείς αλλαγές στις απαιτήσεις και άνιση μεταχείριση πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο.

Παράλληλα, στο ενημερωτικό σημείωμα της ΥΔΟΜ γίνεται αναφορά σε καταγγελίες για περιπτώσεις χρήσης εγγράφων που φέρονται ως πλαστά ή περιλαμβάνουν ανακριβή στοιχεία σε διαδικασίες έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Ας ξεκαθαριστεί κάτι που δεν επιδέχεται παρερμηνεία. Τις οικοδομικές άδειες τις εκδίδει η Υπηρεσία Δόμησης και όχι ο Δήμος Δυτικής Μάνης, ο οποίος δεν διαθέτει δική του Πολεοδομία.

Μάλιστα, ο ίδιος ο Δήμος, μέσω υπαλλήλου του, εντόπισε έγγραφο αναρτημένο στο σύστημα e-Άδειες, που εμφανιζόταν ως προερχόμενο από τις υπηρεσίες του, το οποίο μετά από σχετικό έλεγχο, διαπιστώθηκε πως ήταν πλαστό. Άμεσα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές, μεταξύ των οποίων η ΥΔΟΜ και ο Εισαγγελέας.

Οι γενικοί χαρακτηρισμοί και οι υπαινιγμοί δεν αποτελούν αποδείξεις ούτε δικαιολογούν τη συλλήβδην στοχοποίηση ενός Δήμου και μιας ολόκληρης περιοχής.

Το περιστατικό ωστόσο, αναδεικνύει ένα πολύ σοβαρότερο ζήτημα, που αφορά στην ασφάλεια και στην αξιοπιστία του συστήματος, καθώς και στις δικλίδες ελέγχου που αυτό διαθέτει. Εάν είναι δυνατόν να αναρτώνται πλαστά έγγραφα που εμφανίζονται ως επίσημα, τότε η ευθύνη διερεύνησης των κενών και της επάρκειας των μηχανισμών προστασίας βαραίνει πρωτίστως τους αρμόδιους φορείς και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρόκειται για ζήτημα πανελλαδικής διάστασης και όχι για μια ιδιαιτερότητα της Δυτικής Μάνης. Και την ώρα που θα έπρεπε να αναζητούνται οι πραγματικές αιτίες και να αποδίδονται ευθύνες εκεί όπου αναλογούν, επενδυτές και ιδιοκτήτες βρίσκονται σε πραγματικό αδιέξοδο. Περιουσίες, επενδύσεις και επαγγελματικός προγραμματισμός βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορεί να μετατρέπονται σε παράπλευρες απώλειες ούτε να επωμίζονται τις συνέπειες πιθανών κενών ή αστοχιών ενός συστήματος, στο οποίο έχουν προσφύγει καλόπιστα ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Το ζητούμενο επομένως, δεν είναι η δημιουργία εντυπώσεων και η αναζήτηση εύκολων υπευθύνων, αλλά η διασφάλιση της νομιμότητας, η θωράκιση του συστήματος και κυρίως, η προστασία των πολιτών”.

“ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ”

Τέλος, στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι “ο Δήμος Δυτικής Μάνης ζητά από την ΥΔΟΜ Καλαμάτας να εξετάζει τις υποθέσεις με βάση το ειδικό πολεοδομικό πλαίσιο που σύμφωνα με τη θέση του, εξακολουθεί να ισχύει και να προχωρά στην έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων και αδειών, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει σαφείς, ενιαίες οδηγίες, ώστε να σταματήσει η σημερινή κατάσταση.

Η Δυτική Μάνη δεν μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένη σε μια διαρκή πολεοδομική εκκρεμότητα, με τους πολίτες να καλούνται κάθε φορά να προσαρμόζονται σε διαφορετικές ερμηνείες των ίδιων διατάξεων. Το αίτημα της Δημοτικής Αρχής είναι συγκεκριμένο. Να εφαρμοστεί ο νόμος όπως ισχύει, χωρίς αυθαίρετες προσθήκες, χωρίς διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και χωρίς διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Η νομιμότητα δεν μπορεί να είναι ζήτημα ερμηνείας κατά περίπτωση ούτε οι πολίτες να βρίσκονται διαρκώς αντιμέτωποι με έναν κινούμενο στόχο. Η νομιμότητα δεν μπορεί να εξαρτάται από το πώς ερμηνεύει κάθε φορά η διοίκηση τις ίδιες διατάξεις και οι πολίτες δεν μπορεί να πληρώνουν το τίμημα αυτής της ασάφειας”.