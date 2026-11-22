Όλα έτοιμα είναι για να ξεκινήσει το έργο ανάπλασης της Κεντρικής Πλατείας Κυπαρισσίας, που στόχο έχει να την αναβαθμίσει και να γίνει ένας καλαίσθητος και λειτουργικός χώρος για τη πόλη.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 849.840,13 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο με ποσό ύψους 332.825 ευρώ στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», ενώ το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης καλύπτεται από χρηματοδοτικές πηγές του Δήμου Τριφυλίας. Ανάδοχος του έργου είναι η «PPS SQUARE TEXNIKH» με ποσοστό έκπτωσης 27,08 %.

Στη σχετική μελέτη του έργου αναφέρονται οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν τόσο στην πλατεία όσο και στους δύο πεζοδρόμους της αλλά και στο τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου που διέρχεται από την πλατεία. Επίσης θα τοποθετηθεί νέο σιντριβάνι, νέα φωτιστικά σώματα , όπως και άλλες εγκαταστάσεις.

Στη σχετική μελέτη του έργου αναφέρεται χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Η Κεντρική Πλατεία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και αποτελεί πόλο έλξης και συνάθροισης των κατοίκων γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της. Η πλατεία οριοθετείται από τις οδούς: Ελ. Βενιζέλου, Νοσοκομείου, 25ης Μαρτίου και Καλαντζάκου.

Η πρόταση της ανάπλασης προέκυψε συσχετισμένη με την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την εφαρμογή των οικοδομικών, ρυμοτομικών γραμμών.

Οι βασικές παρατηρήσεις της υπάρχουσας κατάστασης, είναι: Φθαρμένες και κατεστραμμένες πλάκες σε όλη την έκταση της πλατείας, οι οποίες εκτός των κινδύνων που εγκυμονούν για τους πολίτες, καθιστούν την πλατεία μη βιώσιμη.

Δεν υπάρχει πρόβλεψη για άνετη προσπέλαση ατόμων ΑΜΕΑ. Ο αστικός εξοπλισμός είναι τοποθετημένος χωρίς σαφή αισθητικά κριτήρια και πρόθεση απόδοσης συγκεκριμένης αισθητικής (υλικά, χρώμα, ύφος, κ.λπ.).

Ο κύριος στόχος της επέμβασης σε αυτόν τον χώρο είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση του και η ανάδειξη του σε ένα χώρο καλαίσθητο, ευχάριστο και χρηστικό για τους κατοίκους της περιοχής και τους επισκέπτες.

Με την παρούσα προτείνονται συνοπτικά οι ακόλουθες παρεμβάσεις: Καθαιρέσεις – Χωματουργικές εργασίες. Σκυροδέματα. Πλάκες και κυβόλιθοι. Προσβασιμότητα ΑμεΑ, Δίκτυα υποδομών, Ηλεκτροφωτισμός.

Αρχικά θα γίνει καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών ή κυβολίθων στην υπάρχουσα πλατεία και στους δύο πεζόδρομους που συνορεύουν με την πλατεία καθώς επίσης θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα βόρεια της κεντρικής πλατείας επί της οδού 25ης Μαρτίου. Θα ακολουθήσει καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα και μεταλλικών κατασκευών στην επιφάνεια της πλατείας».

Στη συνέχεια αφού γίνεται αναφορά στις εκσκαφές που θα γίνουν στη πλατεία, στους πεζόδρομους, την οδό 25ης Μαρτίου και τις εργασίες υποδομής, σχετικά με την επιφανειακή επίστρωση τονίζεται: «Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους στους δύο πεζόδρομους, στην οδό 25ης Μαρτίου και περιμετρικά της πλατείας σύμφωνα με το σχέδιο. Οι κυβόλιθοι θα είναι από σκυρόδεμα διαφόρων χρωμάτων (τέρρα, ώχρα, μπεζ), ορθογωνικού σχήματος…. Στο κυρίως μέρος της πλατείας θα πραγματοποιηθεί πλακόστρωση με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339…. Στις οδούς 25ης Μαρτίου και Ελευθερίου Βενιζέλου θα κατασκευαστούν πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα και ρείθρα.

Τέλος θα γίνει διάστρωση όδευσης τυφλών με έγχρωμες ανάγλυφες πλάκες πεζοδρομίου. Οι ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ θα κατασκευαστούν σύμφωνα με όσα προβλέπονται».

Στη συνέχεια υπάρχει η τεχνική περιγραφή της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Αντικείμενο της παρούσας είναι η εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για την φωταγώγηση του προς ανάπλαση χώρου, η εγκατάσταση ενός νέου σιντριβανιού και ενός συστήματος υπογείων κάδων απορριμμάτων.

Το νέο σιντριβάνι θα είναι μοντέρνου σχεδιασμού, με ένα κεντρικό και έξι περιμετρικά αφρίζοντα μπεκ. Αυτά θα λειτουργούν είτε αυτόματα (με διάφορα προγράμματα) είτε χειροκίνητα και θα συνοδεύονται με χρωματικές εναλλαγές από LED RGB υδάτινα στοιχεία. Για την υποστήριξη της λειτουργίας του θα τοποθετηθεί πίλλαρ με πίνακα πλησίον του κεντρικού πίλαρ της πλατείας.

Το σύστημα του υπόγειου κάδου απορριμμάτων προσωρινής αποθήκευσης θα αποτελείται από: (α) προκατασκευασμένο φρεάτιο εγκιβωτισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, (β) κάδο χωρητικότητας περίπου 3 m³ τοποθετημένο εντός του φρεατίου, (γ) εσωτερική πλατφόρμα ασφαλείας, (δ) πλατφόρμα πεζοδρομίου, (ε) χοάνη τροφοδοσίας απορριμμάτων, (στ) σύστημα & λογισμικό επιτήρησης πλήρωσης κάδου.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι αστικού φωτισμού, μοντέρνου σχεδιασμού με μορφή ανεστραμμένης πυραμίδας συνολικού ύψους 4,50 μέτρων». «Τα νέα φωτιστικά θα αναρτηθούν σε χαλύβδινο ιστό μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Ο ιστός θα είναι κυκλικής διατομής και κωνικής διάταξης με κυκλική πλάκα έδρασης με διακοσμητική διαιρετή ποδιά».