Την έγκριση της δημοπράτησης του σημαντικού έργου ύδρευσης από τον Αγιο Φλώρο έως τη Μεσσήνη και του αγροτικού δρόμου Δροσιά – Νερόμυλος, χαιρέτισε ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος, χθες το απόγευμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης και τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού που ενέκρινε χθες το μεσημέρι η Δημοτική Επιτροπή, για: α) Το έργο αντικατάστασης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγίου Φλώρου για την ενίσχυση της υδρευτικής κατάστασης των Δημοτικών Ενοτήτων Ιθώμης, Ανδρούσας και Μεσσήνης, προϋπολογισμού 5.487.903,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. β) Το έργο ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδού Δροσιά – Νερόμυλος, με προϋπολογισμό 999.365,66 ευρώ.

Ειδικότερα, για το πρώτο έργο, ο δήμαρχος που το χαρακτήρισε πάρα πολύ σημαντικό, επισήμανε ότι αφορά εξωτερικό αγωγό ύδρευσης μήκους 17,5 χιλιομέτρων, που θα καλύψει για τις επόμενες δεκαετίες τα ζητήματα ύδρευσης στην πόλη της Μεσσήνης, στη Βαλύρα, στη Λάμπαινα, στο Αριστοδήμειο, στην Εύα, την Αμφιθέα, το Καρτερόλι και την Πιπερίτσα.

Ο κ. Αθανασόπουλος ευχαρίστησε τον υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, για την ένταξη του έργου σε σχετικό πρόγραμμα του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου και σημείωσε πως είναι ένα έργο για το μέλλον, που δίνει μεγαλύτερη αξία στον τόπο, ιδιαίτερα στην πόλη της Μεσσήνης, για την οποία στόχος είναι να αυξηθεί ο πληθυσμός της με διάφορα έργα κι επενδύσεις.

Για το έργο ασφαλτόστρωσης αγροτικής οδού Δροσιά – Νερόμυλος, ο δήμαρχος ενημέρωσε ότι πρόκειται για δρόμο 3,7 χιλιομέτρων, που θα βελτιωθεί σημαντικά με διευθετήσεις ομβρίων και ασφαλτόστρωση και το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συνεχίζοντας, μίλησε για βήμα μια συνολικής προσπάθειας του Δήμου να βελτιώσει αγροτικούς δρόμους από διάφορα προγράμματα και δήλωσε ότι θα βελτιώσει την κίνηση προς το Νερόμυλο και προς τον καινούργιο οδικό άξονα, στο τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος, ενώ υπενθύμισε πως είχε δεχθεί έντονη κριτική από τη μειοψηφία για απένταξη του έργου.

Κλείνοντας, ο κ. Αθανασόπουλος ανέφερε ότι σε επόμενες συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής αναμένεται να εγκριθεί η δημοπράτηση βελτίωσης δύο ακόμα αγροτικών δρόμων στη Λάμπαινα και την Ανδρούσα.

Γ.Σ.