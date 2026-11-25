Αναλυτικά αναφέρει: “Μαζί με όλα τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Νομού, συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Μεσσηνίας, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 10.30 στον πεζόδρομο έξω από το παλιό Δημαρχείο Καλαμάτας. Καλούμε όλο τον λαό της Μεσσηνίας να διεκδικήσει μαζί μας δημόσιες υπηρεσίες στελεχωμένες, χρηματοδοτημένες και προσβάσιμες σε όλους. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς μισθούς, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ένα πραγματικό μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας . Κάθε φορά που διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς μας, μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών για να καλυφθούν τα τεράστια κενά στα Νοσοκομεία του Νομού , ως απάντηση παίρνουμε ότι η οικονομία δεν αντέχει! Ετοιμαζόμαστε για έναν πιθανό πόλεμο, αλλά κανείς δεν ασχολείται με τις καθημερινές συνθήκες πολέμου που ζούμε εμείς και οι ασθενείς μας. Διότι οι ασθενείς που πρέπει να μετακινηθούν σε άλλα Νοσοκομεία για να βρουν την υγεία τους, δίνουν την δική τους μάχη. Οι καρκινοπαθείς που πρέπει να βρουν κέντρο για τις θεραπείες τους εκτός νομού βιώνουν τον δικό τους όλεθρο. Οι υποστελεχωμένες κλινικές, η υπερεφημέρευση μας, τα εντέλλεσθε για μετακινήσεις και επιπλέον εργασία, η μη δυνατότητα παροχής των ωφελούμενων ρεπό και κανονικών αδειών, η καθημερινή μείωση της χρηματοδότησης που οδηγεί σε έλλειψη βασικών υλικών, συνιστούν για εμάς μια καθημερινή μάχη χωρίς τέλος , η οποία έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση της ψυχικής και σωματικής μας υγείας. Οι μισθοί μας το 2026, καθηλωμένοι στα επίπεδα του 2009. Ενώ έχουμε δικαιωθεί από το Συμβούλιο Επικρατείας όσο αφορά τις αποζημιώσεις μας από την μνημονιακή μείωση των μισθών μας, δεν διαφαίνεται η πολιτική βούληση για να δωθούν αυτές οι αποζημιώσεις. Δουλεύουμε καθημερινά σε συνθήκες ικανές να βλάψουν την υγεία μας και δεν γίνεται ούτε λόγος για την ένταξη μας στα βαρέα και ανθυγιεινά. Οι ατέλειωτες εφημερίες μας δεν προσμετρούνται στα συντάξιμα χρόνια μας. Δυστυχώς δεν περισσεύουν χρήματα για τους γιατρούς ΕΣΥ. Από την άλλη οι ιδιωτικοί όμιλοι της υγείας καταγράφουν ιστορικό υψηλό εσόδων, σπάζοντας το φράγμα των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές του δημόσιου συστήματος υγείας και της πολιτικής της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης της υγείας.

Πληθώρα ιατρών και νοσηλευτών αναζητούν μια καλύτερη μοίρα στο ιδιωτικό επάγγελμα, διαφαίνεται καθαρά πια η ερήμωση του ΕΣΥ αλλά και η απουσία της πολιτικής βούλησης του Υπουργείου Υγείας να σταματήσει την κατάρρευση του. Ειδικά για τα Νοσοκομεία του Νομού μας και μέχρι σήμερα καλά κρατεί η τραγική υποστελέχωση σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Στις υποψηφιότητες των Παθολόγων του Νοσοκομείου Καλαμάτας είχαμε μόνο μία υποψηφιότητα για 5 θέσεις που προκηρύχθηκαν καιμάλιστα μιας συναδέλφου που ήδη υπηρετεί στην (μοναδική πλέον) Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου, ως Επικουρική ιατρός. Αυτή η εξέλιξη, είναι προφανές, πως ουδόλως βελτιώνει την εικόνα στην Παθολογική κλινική, αν δεν προμηνύεται και επιδείνωσή της, καθώς τίθεται ως άμεσο ενδεχόμενο η αποχώρηση και άλλων συναδέλφων, για λόγους μετακίνησης ή συνταξιοδότησης, μετά από τη διαφαινόμενη αδυναμία στήριξης της κλινικής σε ιατρικό προσωπικό. Παραμένει η πάγια διεκδίκηση μας για την θέσπιση ειδικών οικονομικών κινήτρων για τις θέσεις που προκηρύσσονται και δεν πληρούνται, άρα κηρύσσονται άγονες. Το ίδιο αιτείται και ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας με πρόσφατη απόφαση του, αναγνωρίζοντας ότι η πλήρωση αυτών των θέσεων έχει θεμελιώδη σημασία για την επιβίωση των νοσοκομείων του Νομού. Επίσης σε οριακή κατάσταση λόγω υποστελέχωσης βρίσκονται: Το Ακτινολογικό Τμήμα.

Οι Πνευμονολόγοι. Το Νεφρολογικό Τμήμα Η Οφθαλμολογική Κλινική. Οι Νευρολόγοι Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Το Αναισθησιολογικό Τμήμα. Η Ογκολογική Κλινική. Η Παιδιατρική Κλινική. Επιπλέον οι Ιατροί τα τελευταία χρόνια επιφορτώνονται με τεράστιο έργο γραμματειακής φύσεως και καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς γραμματειακής υποστήριξης, απομένει όλο και λιγότερος χρόνος για ενασχόληση με τους ασθενείς. Δυστυχώς, η ψηφιοποίηση από μόνη της δεν επιλύει τα προβλήματα υποστελέχωσης, ούτε μπορεί να υποκαθιστά την ανάγκη για επαρκές προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και ουσιαστική οργανωτική υποστήριξη. Στο νοσοκομείο της Κυπαρισσίας δεν εφημερεύουν για πολλές ημέρες του μήνα βασικές ειδικότητες ιατρών. Το παραπάνω γεγονός, η υποστελέχωση των κέντρων υγείας του νομού καθώς και η υποστελέχωση των νοσοκομείων των γύρω νομών, οδηγούν σε μεγάλη επιβάρυνση του Νοσοκομείου της Καλαμάτας. Πάγιο αίτημα μας αποτελεί η θέσπιση νέου οργανογράμματος με αυξημένες τις θέσεις των ειδικευμένων και ειδικευομένων ιατρών, ικανό να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες σε παροχή υπηρεσιών υγείας του Νομού μας. Δυστυχώς τα τελευταία 2 χρόνια το μόνο που ακούμε είναι η υπόσχεση ότι θα γίνει. Είναι πλέον σαφές ότι η υποχρηματοδότηση των μονάδων υγείας δεν επιτρέπει τέτοιου είδους τομές. Απαιτούμε: * Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. * Διπλασιασμό των καθαρών συνολικών ετήσιων αποδοχών των νοσοκομειακών γιατρών. Αύξηση του βασικού μισθού 20% άμεσα για όλες τις βαθμίδες. Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού. Διπλασιασμός της ωριαίας εφημεριακής αποζημίωσης. Χορήγηση επιδόματος βιβλιοθήκης, επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. * Άμεση πληρωμή του συνόλου των δεδουλευμένων εφημεριών (τακτικών και πρόσθετων) στο ακέραιο, χωρίς καμία περικοπή. Κατάργηση του μνημονιακού πλαφόν του 12%. * 5ήμερο/6ωρο/30ωρο, μία ενεργή εφημερία την εβδομάδα, ρεπό την επόμενη μέρα. * Αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση για δωρεάν εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των γιατρών, μέτρα για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών. * Αποκλειστική χρηματοδότηση των δημόσιων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, στο ύψος των σύγχρονων αναγκών. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής των ασθενών. Να λειτουργήσει άμεσα το σύνολο των κλειστών χειρουργικών αιθουσών. * Όχι στο αίσχος των μετακινήσεων.

Οι γιατροί δεν είμαστε περιοδεύων θίασος. * Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Κατάργηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. * Όχι στην άρση της μονιμότητας και το "νέο" πειθαρχικό δίκαιο”.