Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από την εκπαιδεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Κατερίνα Τσατά και περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση στη Βασική Αλυσίδα Επιβίωσης, με έμφαση στη Βασική Υποστήριξη Ζωής για ενήλικες, παιδιά και βρέφη, στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), καθώς και στην αντιμετώπιση περιστατικών πνιγμονής. Στόχος της δράσης ήταν η ενίσχυση της ετοιμότητας του προσωπικού, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα σε έκτακτα περιστατικά.