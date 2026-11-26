Την αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 1 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας και Θουρίας ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Πρόκειται για το δεύτερο εκατομμύριο ευρώ που ανέμενε εδώ και καιρό ο Δήμος Καλαμάτας για την αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιριά, μετά την πρώτη χρηματοδότηση ισόποσου ύψους. Οι έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026, προκάλεσαν ζημιές σε μεγάλο μέρος του δημοτικού οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα τη μερική διακοπή της κυκλοφορίας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ανακατασκευή δρόμων, εξυγίανση του οδοστρώματος όπου χρειάζεται, καθώς και κατασκευή λιθορριπών για την προστασία πρανών, επενδεδυμένων τάφρων και άλλων τεχνικών έργων. Εργασίες προβλέπονται στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας και στις κοινότητες Νέδουσας, Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου και Καλαμάτας.

Το έργο εντάχθηκε στο «Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026–2030».