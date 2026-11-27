Προτείνεται, μάλιστα, η εκπόνηση της μελέτης να γίνει με σύναψη προγραμματικής σύμβασης. Ειδικότερα, στην εισήγησή της η γενική γραμματέας του Δήμου Δυτικής Μάνης Χριστίνα - Φαίδρα Νηφάκου ανέφερε ότι “σύμφωνα με την ως άνωθεν αναφερόμενη βεβαίωση της -ροϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και την αντίστοιχη του δημάρχου, η Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να ασκήσει καθ' ολοκληρία το αντικείμενο της παρούσας μελέτης με ίδια μέσα, λόγω της εν γένει υποστελέχωσης των υπηρεσιών του, της έλλειψης επαρκούς εξειδικευμένου προσωπικού και του αυξημένου υπηρεσιακού φόρτου.

Ως εκ τούτου η Δημοτική Επιτροπή θα πρέπει να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την επιλογή επικουρικού τρόπου μεταξύ των περιπτώσεων α-ζ του άρθρου 324, του νόμου 5314/2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης), βάσει του οποίου θα γίνει η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, όταν η αρμόδια Δημοτική Επιτροπή διαπιστώνει αιτιολογημένα ότι κάποια συγκεκριμένη αρμοδιότητα δεν δύναται να ασκηθεί καθ' ολοκληρία από τις υπηρεσίες του Δήμου, δύναται να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιλογή επικουρικού τρόπου άσκησής της, μεταξύ των επιλογών που υποδεικνύει το εν λόγω άρθρο”. Οι επιλογές που προτείνει το άρθρο είναι έξι και η γ.γ. επισήμανε πως “λόγω πρότερης εμπειρίας, εισηγούμαι την επιλογή στ) ήτοι, τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατ’ άρθρο 332, χωρίς η παρούσα εισήγηση να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα”.