Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα της προεκλογικής εκστρατείας στην Ισπανία για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, στις οποίες ο απερχόμενος Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ελπίζει να διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν ως φαβορί το δεξιό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο ενδέχεται να βρεθεί στην εξουσία με τη στήριξη της άκρας δεξιάς.

Αν το ακροδεξιό κόμμα Vox βρεθεί να συμμετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό, θα είναι η πρώτη φορά από τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο το 1975 που ακροδεξιό κόμμα βρίσκεται στην εξουσία στην Ισπανία.

Εξάλλου και η ΕΕ παρακολουθεί στενά το αποτέλεσμα των εκλογών στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, καθώς πλησιάζει μια σειρά κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων τους επόμενους μήνες, περιλαμβανομένων των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία και των βουλευτικών εκλογών στην Πολωνία και την Ιταλία.

Στη διάρκεια του τελευταίου τηλεοπτικού ντιμπέιτ χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο Σάντσεθ παρουσίασε τις εκλογές ως την επιλογή μεταξύ «δύο δρόμων»: αυτόν μιας «ευημερούσας Ισπανίας» και «φιλοευρωπαϊκής», την οποία δήλωσε ότι ενσαρκώνει, και αυτή μιας Ισπανίας «του παρελθόντος» που χαρακτηρίζεται από «περικοπές στον προϋπολογισμό» επί διακυβέρνησης της δεξιάς.

Παράλληλα ο Ισπανός πρωθυπουργός εκτιμά ότι η δεξιά μαζί με την άκρα δεξιά απειλούν με «οπισθοδρόμηση» τα δικαιώματα του ισπανικού λαού.

Απέναντί του ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP) Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό τον κατηγόρησε ότι «υπεκφεύγει» των ευθυνών του: «Η Ισπανία χρειάζεται απαντήσεις, αλήθεια, αξιοπρέπεια και (καλύτερη) διακυβέρνηση», υποστήριξε.

Σήμερα ο Σάντσεθ θα ολοκληρώσει την προεκλογική του εκστρατεία στη Μαδρίτη, ενώ ο Φεϊχό θα πραγματοποιήσει την τελευταία του μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση στη Σεβίλλη της Ανδαλουσίας. Ο επικεφαλής του Vox Σαντιάγο Αμπασκάλ θα βρεθεί στη Βαλένθια.

Μειώνεται η διαφορά

Για την Παλόμα Ρομάν Μαρουγκάν του πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης, οι τελευταίες ώρες της προεκλογικής εκστρατείας θα είναι καθοριστικής σημασίας για το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Σάντσεθ, προκειμένου να «ενθαρρύνει όσους απέχουν -οι οποίοι κατά κανόνα κλίνουν προς την αριστερά- να προσέλθουν στις κάλπες».

Η ίδια αναμένει ότι η συμμετοχή στις εκλογές της Κυριακής θα είναι «πολύ αυξημένη», με την βασική άγνωστη παράμετρο να παραμένει το ποσοστό των ψήφων που «θα καταφέρει να εξασφαλίσει η αριστερά έπειτα από αυτή την κινητοποίηση», απέναντι σε μια δεξιά που έχει αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής της εκστρατείας να επιτίθεται «στον Σάντσεθ».

Οι δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα πίσω από το Λαϊκό, αν και προς το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας η διαφορά τους άρχισε να μειώνεται.

Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το PP θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους αλλά χωρίς να κερδίσει την πλειοψηφία των εδρών στο κοινοβούλιο, γεγονός που θα το αναγκάσει να αναζητήσει τη στήριξη του Vox, της τρίτης πολιτικής δύναμης στην Ισπανία.

Το Vox αναμένεται σχεδόν να διπλασιάσει τις έδρες του στο κοινοβούλιο, προσφέροντας στον Αμπασκάλ τη δυνατότητα να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στον σχηματισμό και την επιβίωση της μελλοντικής κυβέρνησης της Ισπανίας.

Το PP και το Vox κυβερνούν ήδη από κοινού σε αρκετές περιφέρειες. Ωστόσο, η άκρα δεξιά -η οποία επί μακρόν βρισκόταν στο περιθώριο του ισπανικού πολιτικού σκηνικού- δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε εθνική κυβέρνηση μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, πριν από μισό αιώνα.

Σειρά κρίσεων

Σε διεθνές επίπεδο ο απολογισμός της διακυβέρνησης Σάντσεθ είναι αξιοσημείωτος: αντιτάχθηκε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με αφορμή του πολέμους εναντίον του Ιράν και της Γάζας, ενώ παράλληλα υποστήριξε σθεναρά μια πολιτική ανοικτή στη μετανάστευση, σε αντίθεση με αυτή πολλών Ευρωπαίων εταίρων του.

Ο σοσιαλιστής ηγέτης, που προβάλλει τη θετική οικονομική πορεία της Ισπανίας παρά τις ανισότητες που επιμένουν, επεδίωξε επίσης να αξιοποιήσει τη δυσαρέσκεια που σχετίζεται με τη στεγαστική κρίση, προκηρύσσοντας πρόωρες εκλογές αφού οι βουλευτές απέρριψαν μέτρα που προωθούσε η κυβέρνησή του.

Η αντιπολίτευση ωστόσο τον κατηγορεί ότι δεν κατάφερε να περιορίσει την άνοδο των τιμών των ακινήτων και ευρύτερα του κόστους ζωής και ότι δεν προέβλεψε τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα το καλοκαίρι, όταν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο.

Επικεφαλής της Γαλικίας επί 13 χρόνια ο Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό, από τον πλευρά του, προβάλλει το έργο του ως «ικανός διαχειριστής» κατά τη θητεία του στην προεδρία της περιφέρειας και υπόσχεται στους Ισπανούς να γυρίσει σελίδα, αφήνοντας πίσω τον Σάντσεθ, ο οποίος έχει αποδυναμωθεί εξαιτίας διαφόρων σκανδάλων διαφθοράς στα οποία εμπλέκονται πρόσωπα του στενού του κύκλου, μεταξύ των οποίων και η σύζυγός του.

Στο μεταξύ το Vox τονίζει την αντιμεταναστευτική του ρητορική, ένα θέμα που πλέον έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης σε μια χώρα που καταγράφει θετική καθαρή μετανάστευση άνω των τριών εκατομμυρίων ανθρώπων από το 2018.

ΑΠΕ-ΜΠΕ