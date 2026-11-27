Η χαρά των παιδιών ήταν η πιο όμορφη εικόνα στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική αγορά.

Τα γέλια τους όταν εμφανίστηκε ο Άι Βασίλης και ο ενθουσιασμός τους μόλις άναψαν τα φώτα θύμισαν πως οι γιορτές ανήκουν πρώτα στα παιδιά.

Κι αυτός είναι ένας καλός λόγος να βλέπουμε κάθε χρόνο περισσότερες εκδηλώσεις για εκείνα.