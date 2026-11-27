Το έργο προβλέπει την κατασκευή υποθαλάσσιου κυματοθραύστη συνολικού μήκους περίπου 485 μέτρων για την προστασία των νοτιοδυτικών παράκτιων οχυρώσεων του Κάστρου της Μεθώνης από τη διαβρωτική και μηχανική δράση των κυματισμών. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η επιλογή εξ ολοκλήρου υποθαλάσσιας κατασκευής αποσκοπεί στη διατήρηση της αρχιτεκτονικής και ιστορικής φυσιογνωμίας του Κάστρου, εξασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη θέα των νοτιοδυτικών τειχών από τη θάλασσα.

Για την κατασκευή του κυματοθραύστη θα χρησιμοποιηθούν φυσικοί ογκόλιθοι λατομείου βάρους 6 έως 10 τόνων και 600 έως 1.000 κιλών. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει την αποφυγή εκσκαφών κοντά στις υφιστάμενες οχυρώσεις, την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας και τη διατήρηση της φυσικής κυκλοφορίας των θαλάσσιων υδάτων. Για την υλοποίηση του έργου εγκρίθηκε επίσης η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης ορίστηκε ως τακτικό μέλος ο περιφερειακός σύμβουλος Τάσος Αδαμόπουλος, με αναπληρωματικό τον περιφερειακό σύμβουλο Μανώλη Μάκαρη. Η πρόταση χρηματοδότησης του έργου «Παράκτια έργα προστασίας του δυτικού επιθαλάσσιου τείχους του κάστρου Μεθώνης» θα υποβληθεί στο Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021-2027», στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την προστασία των ακτών της Περιφέρειας από τη διάβρωση. Η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα και τη δέσμευση εξασφάλισης των απαιτούμενων χρηματοδοτικών πόρων για τη λειτουργία και τη συντήρηση του έργου επί 15 χρόνια. Σύμφωνα με την ανάλυση της υπηρεσίας, το συνολικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης για την περίοδο 2030- 2044 υπολογίζεται σε 72.500 ευρώ.