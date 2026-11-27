Την αποδοχή φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο “Επισκευή και αποκατάσταση εσωτερικών παραλιακών κρηπιδωμάτων και συναφών υποδομών λιμενίσκου Αγίου Νικολάου του Δήμου Δυτικής Μάνης”, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή.

Στην εισήγησή της η γ.γ. του Δήμου Χριστίνα - Φαίδρα Νηφάκου ενημέρωσε: “Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε τον υπ’ αριθμ. 06/2026 φάκελο δημόσιας σύμβασης μελέτης με τίτλο «Επισκευή και αποκατάσταση εσωτερικών παραλιακών κρηπιδωμάτων και συναφών υποδομών λιμενίσκου Αγίου Νικολάου του Δήμου Δυτικής Μάνης».

Η εν λόγω μελέτη αφορά τον τεχνικό σχεδιασμό των αναγκαίων έργων επισκευής των παραλιακών κρηπιδωμάτων του λιμενίσκου Αγίου Νικολάου, ενόψει εκτεταμένων φθορών που έχουν διαπιστωθεί τόσο στην έδραση όσο και στην επιδομή τους. Πιθανολογείται ότι οι ως άνωθεν περιγραφείσες ζημιές, επιδεινώθηκαν κατά την κακοκαιρία που επικράτησε στην ευρύτερη περιοχή, η οποία εκδηλώθηκε με παρατεταμένης διάρκειας θυελλώδεις ανέμους και ισχυρούς κυματισμούς νότιας – νοτιοδυτικής διεύθυνσης, τον Φεβρουάριου 2026. Η εν λόγω κακοκαιρία που έπληξε τη νότια Πελοπόννησο, αποτέλεσε και την αιτία για την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προς αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών της.

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός, την επικείμενη χειμερινή περίοδο και, αφετέρου, τη συνεχή έκθεση

του λιμενίσκου στους κυματισμούς της θάλασσας, οι οποίοι ενδέχεται να συμβάλλουν περαιτέρω

στην επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης των υποδομών του, καθίσταται αναγκαία η εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την αποκατάσταση και επισκευή των εσωτερικών παραλιακών κρηπιδωμάτων, καθώς και των συναφών λιμενικών υποδομών του λιμενίσκου Αγίου Νικολάου”.

Ο προϋπολογισμός των προεκτιμώμενων αμοιβών για τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 27.364,48 ευρώ.