Στα 1.950 ευρώ, από 1.500 ευρώ, αυξάνεται το ημερήσιο αντίτιμο παραχώρησης του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας για τη νέα καλοκαιρινή περίοδο, ενώ καθιερώνονται αυστηρότεροι όροι για την καταβολή των χρημάτων και τη λειτουργία του χώρου.

Οι αλλαγές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Φάρις», με τη συζήτηση να επικεντρώνεται στις οικονομικές εκκρεμότητες προηγούμενων διοργανώσεων, στο ύψος του μισθώματος και στην ανάγκη ενίσχυσης της ηχομόνωσης.

Η αναθεώρηση των όρων παραχώρησης βασίζεται στην εμπειρία από τη λειτουργία του θεάτρου τα δύο τελευταία χρόνια, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του χώρου και την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν καταγραφεί.

Η βασική αλλαγή αφορά την αύξηση του αντιτίμου κατά 30%, στα 1.950 ευρώ ημερησίως, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Παράλληλα, καθιερώνεται προκαταβολή 600 ευρώ για τη δέσμευση ημερομηνίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να εξοφλείται δέκα ημέρες πριν από την εκδήλωση, αντί της μίας ημέρας που ίσχυε μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της προκαταβολής, η κράτηση θα ακυρώνεται, ενώ δεν θα επιτρέπεται η είσοδος τεχνικών συνεργείων πριν από την πλήρη εξόφληση.

Για πρώτη φορά προβλέπεται έκπτωση 50% για αμιγώς τοπικούς συλλόγους, με το αντίτιμο να διαμορφώνεται στα 975 ευρώ για μία παράσταση, εφόσον δεν υπάρχει συνδιοργάνωση με άλλον φορέα.

Απαντώντας σε παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης για τις νέες προθεσμίες πληρωμής, ο πρόεδρος της «Φάρις», Παντελής Δρούγας, αναφέρθηκε σε οικονομικές εκκρεμότητες που είχαν προκύψει από προηγούμενες διοργανώσεις. Όπως επισήμανε, υπάρχει ακόμη εταιρεία παραγωγής που οφείλει χρήματα από συναυλία, ενώ σημείωσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η «Φάρις» είχε αναγκαστεί να προχωρήσει σε οχλήσεις μέσω αλληλογραφίας, προκειμένου να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά για την παραχώρηση του χώρου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένες παραγωγές δεν είχαν την προσδοκώμενη προσέλευση θεατών, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στη συνέχεια στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν εξακολουθήσουν να μην είναι συνεπείς, είναι πιθανό να μην τους παραχωρηθούν ημερομηνίες για το επόμενο καλοκαίρι.

Τη διαφωνία της με το ενιαίο αντίτιμο εξέφρασε η δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Ευγενία Κούβελα, προτείνοντας ένα δικαιότερο, όπως το χαρακτήρισε, σύστημα χρέωσης, ανάλογα με τις εισπράξεις κάθε παραγωγής.

Όπως υπολόγισε, με μέση τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ, τα έσοδα μιας παράστασης μπορούν να φτάσουν τις 42.000 ευρώ και, με την παρουσία όρθιων θεατών, να προσεγγίσουν τις 50.000 ευρώ. Η ίδια πρότεινε να διατηρηθούν τα 1.500 ευρώ ως ελάχιστο αντίτιμο και να προβλεφθούν δύο επιπλέον κλιμάκια, ανάλογα με τις πωλήσεις εισιτηρίων, ώστε το ποσό προς τη «Φάρις» να φτάνει έως τις 3.500 ευρώ σε περίπτωση sold out.

Υποστήριξε ότι έτσι θα αυξηθούν και τα έσοδα του Δήμου, ο οποίος έχει δαπανήσει σημαντικά ποσά για τη δημιουργία του θεάτρου. Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της ηχομόνωσης του χώρου.

Απαντώντας, ο Παντελής Δρούγας σημείωσε ότι ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί διαδικασίες ελέγχου και προσωπικό που δεν υπάρχει σήμερα. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο η νέα τιμολογιακή πολιτική να εφαρμοστεί πιλοτικά και να επανεξεταστεί την επόμενη χρονιά.

Πέρα από τις οικονομικές αλλαγές, το νέο συμφωνητικό αποτυπώνει τη χωρητικότητα του θεάτρου σε 2.110 καθήμενους και 489 όρθιους θεατές μπροστά, με πρόβλεψη 20 θέσεων για ΑμεΑ, ενώ καθιερώνεται η υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίων με αριθμημένες θέσεις για τους καθήμενους.

Παράλληλα, απαγορεύεται πλέον η κατανάλωση αλκοόλ σε όλους τους χώρους του θεάτρου, αντί μόνο στις κερκίδες. Το θέμα απασχόλησε και τη συνεδρίαση, με τον κ. Δρούγα να αναφέρει ότι η κατάσταση με το αλκοόλ κάποια στιγμή είχε ξεφύγει.

Όσον αφορά τη λειτουργία του χώρου, τα τεχνικά συνεργεία θα μπορούν να εισέρχονται από τις 8 το πρωί της ημέρας της εκδήλωσης, με υποχρέωση απομάκρυνσης του εξοπλισμού αμέσως μετά τη λήξη της, εκτός εάν δοθεί ειδική έγκριση. Οι διοργανωτές θα καταβάλλουν επίσης 40 ευρώ απευθείας στον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο και θα έχουν την ευθύνη για τη φύλαξη, την ταξιθεσία, την υγειονομική κάλυψη και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών, ενώ προϋπόθεση παραχώρησης αποτελεί η ενεργή ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.

Επιπλέον, προβλέπεται η τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας, η απαγόρευση παραμονής θεατών στις σκάλες και στους διαδρόμους διαφυγής, καθώς και η εξασφάλιση άδειας για αφισοκόλληση σε δημοτικούς χώρους.

Τέλος, καθορίζονται συγκεκριμένοι όροι για τις ακυρώσεις. Εάν μια εκδήλωση ακυρωθεί με υπαιτιότητα του διοργανωτή, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται, ενώ σε περίπτωση ευθύνης της «Φάρις» επιστρέφεται ολόκληρο το καταβληθέν ποσό. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή ακραίων καιρικών συνθηκών θα προτείνεται εναλλακτική ημερομηνία και, εφόσον δεν καταστεί εφικτός ο επαναπρογραμματισμός, θα επιστρέφεται το 50% των χρημάτων που έχουν καταβληθεί.

Τ.Αν.