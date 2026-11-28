Συνολικά 102.950.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 120.390 δικαιούχους, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 2.700.00 ευρώ σε 7.100 δικαιούχους για την πληρωμή των συντάξεων Δεκεμβρίου,

- στις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και για έξοδα κηδείας),

- στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 250.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους για την πληρωμή των εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

- από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.500.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ και

- στις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 26.000.000 ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ