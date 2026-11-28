Με τις τιμές παραγωγού στο ελαιόλαδο να είναι κάτω από το κόστος της καλλιέργειας συνεχίζεται η ελαιοσυγκομιδή στην περιοχή της Τριφυλίας, σε μια χρονιά που χαρακτηρίζεται πολύ δύσκολη.

Μπορεί φέτος να είναι μια καλή παραγωγική χρονιά, όμως τα χαμηλά επίπεδα των τιμών έχουν απογοητεύσει τους παραγωγούς, αφού βλέπουν στο τέλος να μην τους μένει τίποτα.

Όλα αυτά ήδη δημιουργούν αβεβαιότητα και για το μέλλον της καλλιέργειας, καθώς υπάρχει έντονος προβληματισμός με ποιες δυνατότητες θα μπορέσουν να συνεχίσουν. Βλέποντας ότι αδυνατούν να υποστηρίξουν το υψηλό κόστος καλλιέργειας.

Η συγκομιδή για τις περισσότερες περιοχές της Τριφυλίας είναι περίπου στο μέσον και σε αυτό έχουν βοηθήσει οι καιρικές συνθήκες μέχρι τώρα, αφού υπήρξε μέσα στο Νοέμβριο μεγάλη περίοδος χωρίς βροχές. Η ποιότητα του ελαιολάδου είναι πολύ καλή με ελάχιστες εξαιρέσεις που οι οξύτητες είναι λίγο πιο ανεβασμένες, υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή καρπού, ενώ οι αποδόσεις εξακολουθούν να κινούνται σε μέτρια επίπεδα.

Για το πώς εξελίσσεται η ελαιοσυγκομιδή ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βάλτας Δημήτρης Αντωνόπουλος, τόνισε: «Η ελαιοσυγκομιδή προχωρά με φουλ ρυθμούς στη περιοχή μας, έχει μαζευτεί το 60% της παραγωγής. Και προχωράμε. Οι αποδόσεις δεν είναι υψηλές που είχαμε άλλα χρόνια, είναι μεσαίες θα έλεγα. Όσον αφορά τη τιμή εμείς σαν Συνεταιρισμός είμαστε στο 3,20 ευρώ. Αυτές οι τιμές όμως για τον παραγωγό είναι εξευτελιστικές, η κυβέρνηση έπρεπε να έχει λάβει μέτρα. Να έχει χορηγήσει, όπως λέγαμε δάνεια στους συνεταιρισμούς και στους ιδιώτες για να μην ξεπουλάει ο κόσμος το λάδι. Δυστυχώς ο κόσμος έχει μεγάλες ανάγκες και πουλάει. Όλα τα λεφτά πάνε στα εργατικά και στο τέλος της σεζόν για τον παραγωγό δεν μένει τίποτα.

Τέτοιες τιμές είχαμε και παλιά, αλλά τα 2-3 ευρώ τότε είναι σαν σημερινά 6 ευρώ, αν βάλεις το κοστολόγιο του τότε και τώρα, σε καύσιμα σε εργατικά σε όλα. Η ουσία είναι ότι δεν μένει τίποτα, απλά μπαίνουμε και μαζεύουμε τον καρπό, γιατί είχαμε καλλιεργήσει και είχαμε ρίξει τα λεφτά μας στην καλλιέργεια. Του χρόνου δεν βλέπω να μπαίνει κανένας να καλλιεργήσει, να λιπάνει και να κάνει αυτά που πρέπει. Φέτος ο κόσμος περίμενε, είχε καλό καρπό, μεγάλη παραγωγή καρπού, αναμενόταν μια καλή χρονιά, αλλά αποδείχθηκε το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή μόνο για τη συγκομιδή το 70% πάει στον εργάτη και στον παραγωγό μένει το 30%, δεν μιλάμε για όλη την καλλιέργεια και τα έξοδα που έχουμε κάνει.

Σαν συνεταιρισμός προσπαθούμε να κάνουμε ότι καλύτερο για το παραγωγό, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αυτό που έχω να πω είναι να μην πουλάει ο κόσμος, έχει ανάγκες, αλλά να μην πιέζει για πωλήσεις , όσο πιέζουμε τόσο οι τιμές χαμηλώνουν. Τα λάδια φέτος είναι ποιοτικά εκτός ελαχίστων περιπτώσεων».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελής Κοροβήλας μας ανέφερε: «Έχει να πέσει κλάμα σε όλο τον κόσμο με τις τιμές που έχουμε κάτω από τα 3 ευρώ. Η συγκομιδή έχει φτάσει στο 40%, με τους εργάτες έχουμε πρόβλημα, δεν υπάρχουν, υπάρχει μεγάλη παραγωγή καρπού, η ποιότητα είναι πολύ καλή, αλλά με την ολοκλήρωση της συγκομιδής δεν ξέρω πόσο «μέσα» θα έχει μπει ο παραγωγός αντί να βγάλει κάποιο κέρδος.

Το κόστος καλλιέργειας για αυτόν που καλλιεργεί μόνος του και έχει τα δικά του μέσα είναι στα 3,50-3,70 το κιλό, για αυτόν που δεν έχει μηχανήματα και τα μέσα είναι ένα ευρώ πιο πάνω δηλαδή 4,5-4,70 το κιλό.

Με αυτή τη κατάσταση του χρόνου δεν θα καλλιεργήσει κανείς. Παραγωγός με 2.000 δέντρα μου λέει εγώ δεν θα κάνω λίπανση, δεν θα κάνω ψεκασμούς, γιατί να τα κάνω, θα πάρω λιγότερο καρπό, θα έχω λιγότερα εργατικά και ίδιο αποτέλεσμα. Η καλλιέργεια θα αποδυναμωθεί.

Στη περιοχή μας θα υπάρξει οικονομικός στραγγαλισμός για το 85% των οικογενειών, γιατί το λάδι πάντα ήταν ένα συμπληρωματικό εισόδημα για όσους δεν ήταν το κύριο εισόδημα. Αυτό το έσοδο πλέον δεν θα υπάρχει για τη περιοχή μας».