

Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Από το βράδυ του Σαββάτου αναμένονται οι πρώτες χιονοπτώσεις, ενώ την Κυριακή το σκηνικό του καιρού θα γίνει άκρως χειμωνιάτικο.

Όπως ανέφερε η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη, κατά την τηλεοπτική παρουσίαση της πρόγνωσης, το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας έχει αναβαθμιστεί σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με το Σαββατοκύριακο να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμο.

Κίνδυνος πλημμυρών – Έως 300 χιλιοστά βροχής στη δυτική Ελλάδα

Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι η κατάσταση στη δυτική Ελλάδα, όπου έχουν ήδη καταγραφεί σημαντικά ύψη βροχής, με αποτέλεσμα τα εδάφη να έχουν κορεστεί.

Στην Κέρκυρα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 120 χιλιοστά βροχής, ενώ μέχρι το τέλος της κακοκαιρίας εκτιμάται ότι στη δυτική χώρα το συνολικό ύψος βροχής θα προσεγγίσει ή θα ξεπεράσει τα 300 χιλιοστά.

«Θα πέσει διπλάσια βροχή από αυτή που πέφτει τον Νοέμβριο. Άρα μιλάμε για επικίνδυνες καταστάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται το Σάββατο:

Στο Ιόνιο

Στην Ήπειρο

Στη δυτική Στερεά Ελλάδα

Στη δυτική Πελοπόννησο

Στο βορειοανατολικό Αιγαίο

Στη Μακεδονία, με έμφαση στη Χαλκιδική

Στην ανατολική Θεσσαλία

Από το βράδυ του Σαββάτου τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά στη Χαλκιδική και στην ανατολική Θεσσαλία, ενώ παραμένει αυξημένος ο κίνδυνος πλημμυρικών επεισοδίων.

Κυριακή: Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Την Κυριακή το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί νοτιοανατολικά, με αποτέλεσμα τη σταδιακή βελτίωση του καιρού στη δυτική Ελλάδα και τη μετατόπιση των ισχυρότερων φαινομένων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, καθώς και η ανατολική και νότια Πελοπόννησος.

Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένα προγνωστικά μοντέλα, τα ύψη βροχής στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 300 χιλιοστά.

Σταδιακά, τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Παρά τη βελτίωση του καιρού στη δυτική Ελλάδα, ο κίνδυνος δεν θα εκλείψει άμεσα, καθώς ακόμη και μικρής έντασης βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα λόγω του κορεσμού των εδαφών.

Συνθήκες θύελλας με ανέμους έως 10 μποφόρ

Ένα από τα πλέον επικίνδυνα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι θυελλώδεις άνεμοι.

Από το βράδυ του Σαββάτου οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοανατολικούς και θα ενισχυθούν σταδιακά, φτάνοντας αρχικά τα 8 και στη συνέχεια τα 9 μποφόρ.

Την Κυριακή αναμένονται συνθήκες θύελλας, με τους ανέμους να φτάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ σε θαλάσσιες περιοχές, σε μια ευρεία ζώνη από το βόρειο Αιγαίο μέχρι τη θάλασσα των Κυθήρων.

Οι ισχυροί άνεμοι θα επηρεάσουν και κατοικημένες περιοχές, με τη μετεωρολόγο να εφιστά την προσοχή των πολιτών για πιθανές πτώσεις δέντρων και αντικειμένων.

Πού και πότε θα χιονίσει

Η εισβολή ψυχρών αερίων μαζών από το βράδυ του Σαββάτου θα φέρει τις πρώτες χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Προς τα ξημερώματα της Κυριακής τα χιόνια θα κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα, με πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και μέσα σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας, όπως η Φλώρινα.

Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά των Τρικάλων και της Καρδίτσας, στον Παρνασσό, στον Όλυμπο, στο Πήλιο και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Χιονοπτώσεις αναμένονται επίσης σε χαμηλότερα υψόμετρα στη Θράκη, ενώ τη Δευτέρα θα επηρεαστούν και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, περίπου στα 600 με 700 μέτρα.

Χιόνια θα σημειωθούν και στα ορεινά της Κρήτης.

Καιρός στην Αττική: Πότε έρχονται τα χιόνια σε Πάρνηθα και Πεντέλη

Στην Αττική αναμένονται διάσπαρτες βροχές από το μεσημέρι του Σαββάτου, με τα φαινόμενα να εντείνονται προς το βράδυ και κυρίως τα ξημερώματα της Κυριακής.

Καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στον Σαρωνικό και στα δυτικά τμήματα του νομού, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές γύρω από την Πάρνηθα, όπου αναμένονται σημαντικά ύψη βροχής.

Τα φαινόμενα θα παρουσιάζουν εξάρσεις και υφέσεις μέχρι το μεσημέρι ή το απόγευμα της Κυριακής, οπότε και θα επικρατήσει το ισχυρό βόρειο ρεύμα.

Από το βράδυ της Κυριακής αναμένονται οι πρώτες χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και στον Κιθαιρώνα.

Σταδιακά, από τη Δευτέρα και κυρίως την Τρίτη και την Τετάρτη, τα χιόνια ενδέχεται να κατέβουν στα 700 μέτρα ή και χαμηλότερα στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ πιθανές είναι οι χιονοπτώσεις και στην κορυφή της Πεντέλης.

Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας στην πρωτεύουσα, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται:

Ημέρα Μέγιστη θερμοκρασία

Κυριακή 15°C

Δευτέρα 10°C

Τρίτη 9°C

Οι βοριάδες στην Αττική αναμένεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, ιδιαίτερα τη Δευτέρα.

Ισχυρός παγετός από τη Δευτέρα – Στους -11 βαθμούς η θερμοκρασία

Ιδιαίτερα ψυχρή αναμένεται να είναι η Δευτέρα, με ισχυρό παγετό στη βόρεια Ελλάδα και τη θερμοκρασία να υποχωρεί τοπικά ακόμη και στους -11 βαθμούς Κελσίου.

Βροχές και χιονοπτώσεις θα επιμείνουν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Τα ισχυρότερα φαινόμενα τη Δευτέρα θα εντοπίζονται στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, κυρίως κατά το πρώτο μισό της ημέρας.

Στη συνέχεια, το βαρομετρικό σύστημα θα κινηθεί προς την Κύπρο, με τα φαινόμενα στη χώρα μας να περιορίζονται, αλλά τους ισχυρούς ανέμους και το τσουχτερό κρύο να παραμένουν.

Ενδείξεις για νέα κακοκαιρία την επόμενη Κυριακή

Τέλος, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία που παρουσίασε η μετεωρολόγος, διαφαίνεται το ενδεχόμενο νέας κακοκαιρίας την επόμενη Κυριακή, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, με χαμηλές θερμοκρασίες και πιθανές νέες χιονοπτώσεις.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς πρόκειται για πρόγνωση μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα.

Πηγή: ertnews