Με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών, δυνατές κινηματογραφικές ιστορίες και την τελετή λήξης ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, το οποίο έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις από την περασμένη εβδομάδα, όταν και έκανε πρεμιέρα.

Η φετινή διοργάνωση έφερε στο προσκήνιο σημαντικά κοινωνικά, πολιτικά και ανθρώπινα ζητήματα, μέσα από 105 ελληνικά και διεθνή ντοκιμαντέρ μικρού και μεγάλου μήκους για το ενήλικο κοινό, καθώς και 31 ταινίες στην εκπαιδευτική ζώνη. Ιστορίες από διαφορετικές γωνιές του κόσμου, προσωπικές μαρτυρίες και σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις συνέθεσαν ένα πολυσυλλεκτικό κινηματογραφικό πρόγραμμα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις τελευταίες προβολές του Σαββατοκύριακου, που φιλοξενούνται στο Εργατικό Κέντρο, με ταινίες που εξερευνούν τον πόλεμο, την προσφυγιά, την ανθρώπινη αντοχή, την ταυτότητα, τη σχέση με τη φύση και το δικαίωμα στη διαφορετικότητα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινά στη 1 μ.μ. με το ντοκιμαντέρ «Naza» των Γιουβάλ Αβραάμ και Ρέιτσελ Σορ, το οποίο επιχειρεί να φωτίσει τους μηχανισμούς των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που συμμετείχαν στον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους.

Στις 3 μ.μ. ακολουθεί το «Μία στο Εκατομμύριο (One in a Million)», μια συγκλονιστική ιστορία που καταγράφει επί δέκα χρόνια τη διαδρομή ενός κοριτσιού από τη Συρία στη Γερμανία και πίσω, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες του πολέμου, της εξορίας και της αναζήτησης μιας νέας πατρίδας.

Στις 5 μ.μ. προβάλλεται η ελληνική ταινία «Τυφλόμυγα (Tiflomiga)» της Αζίμα Λιάνα Χαβρέ, με πρωταγωνίστρια μια νεαρή ηθοποιό και τραγουδίστρια που μετατρέπει την απώλεια της όρασής της σε μια ιστορία δύναμης, δημιουργικότητας και αγάπης.

Στις 6 μ.μ., το ιρανικό ντοκιμαντέρ «Καμπούκ (Kabouk)» του Τζαφάρ Σαντεγκί μεταφέρει το κοινό σε έναν πορτοκαλεώνα, όπου η καθημερινή παρουσία χιλιάδων αποδημητικών πουλιών δημιουργεί μια βαθιά σύγκρουση ανάμεσα στην πίστη, την επιβίωση και τη φύση.

Στις 8 μ.μ. τη σκυτάλη παίρνει η «Σιωπηλή Κληρονομιά (Silent Legacy)» των Γιέννι Κιβιστό και Γιούσι Ράστας, παρακολουθώντας την επιστροφή ενός χορογράφου από τη Φινλανδία στην Μπουρκίνα Φάσο και την προσπάθειά του να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους.

Η ημέρα ολοκληρώνεται στις 9.30 μ.μ. με το «Αμερικανός Γιατρός (American Doctor)» της Πο Σι Τενγκ. Τρεις Αμερικανοί γιατροί διαφορετικής καταγωγής και θρησκείας βρίσκονται στη Γάζα, προσπαθώντας να σώσουν ανθρώπινες ζωές μέσα σε συνθήκες πολέμου, ενώ έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολα ηθικά και πολιτικά διλήμματα.

Παράλληλα, το Σάββατο από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ., στο Doc Café του Κέντρου Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, παρουσιάζεται η διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας «PEEL ME» της Μαρίας Λεωνίδα, στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων του Φεστιβάλ.

Αύριο Κυριακή, η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης ξεκινά στις 12 μ.μ. με την εκδήλωση «2nd Taygetos Camp Screening», ενώ στις 1.30 μ.μ. προβάλλεται το «Με Νύχια και με Δόντια (Tooth and Nail)», ένα ντοκιμαντέρ από τη Ρουμανία και τη Σλοβενία που ακολουθεί δύο κινηματογραφιστές και έναν ακτιβιστή μετά από μια βίαιη επίθεση που δέχθηκαν κατά την έρευνά τους για τη μαφία ξυλείας.

Στις 3 μ.μ. ακολουθεί το «Khalil, Please Answer» των Αλεξίας Τσούνη και Χαΐμ Σβάρτσενμπεργκ, μια βαθιά ανθρώπινη μαρτυρία για την απώλεια, τον ξεριζωμό και την τραγωδία στη Γάζα.

Στις 4.30 μ.μ., το «Σαρμιάν Κλιφτ: Μια Ζωή που Φλέγεται (Charmian Clift Life Burns High)» της Ρέιτσελ Λέιν παρουσιάζει τη ζωή της Αυστραλής συγγραφέα που επέλεξε τη μποέμικη ζωή της Ύδρας, σε μια πορεία γεμάτη δημιουργία, έρωτα, δυσκολίες και προσωπικές συγκρούσεις.

Στις 6.30 μ.μ. προβάλλεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Από τι είμαστε φτιαγμένοι (The Stuff We Are Made Of)» του Σιαμάκ Ετεμαντί. Με αφετηρία την πτυχιακή εργασία ενός νεαρού τετραπληγικού φοιτητή, η ταινία εξερευνά μέσα από μια πενταετή διαδρομή την αναπηρία, την επιθυμία, τις ανθρώπινες σχέσεις και τα κοινωνικά στερεότυπα.

Η τελετή λήξης του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί στις 9 μ.μ., σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας ακόμη διοργάνωσης αφιερωμένης στη δύναμη του δημιουργικού ντοκιμαντέρ.

Η κινηματογραφική αυλαία πέφτει στις 10 μ.μ. με την προβολή της ταινίας «Θέρετρο (Resort)» του Ομέρ Τσάπογλου, που επιστρέφει στην ιστορία της εγκαταλελειμμένης πόλης των Βαρωσίων στην Κύπρο, όπου οι εκτοπισμένοι κάτοικοι περιπλανώνται πλέον ως επισκέπτες ανάμεσα στα σπίτια και τις αναμνήσεις τους.