Σε μια νέα διεθνή συμπαραγωγή σύγχρονου χορού, σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, θα συμμετάσχει το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας, έπειτα από την έγκριση της σχετικής εισήγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Φάρις».

Πρόκειται για το νέο έργο του Έλληνα χορογράφου Κωνσταντίνου Παπανικολάου, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της δημιουργίας και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση.

Στη συγκεκριμένη παραγωγή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν ως συμπαραγωγοί σημαντικοί πολιτιστικοί οργανισμοί του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων το Φεστιβάλ της Αβινιόν στη Γαλλία και το Emilia Romagna Teatro στην Ιταλία.

Η συμμετοχή του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των συνεργασιών του με σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς, θέατρα και φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού, με στόχο την υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και την περαιτέρω διεθνή προβολή του θεσμού.

Σύμφωνα με την εισήγηση που εγκρίθηκε, το Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας θα συμμετάσχει στη συμπαραγωγή με το ποσό των 2.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και όλων των φόρων.

Το συγκεκριμένο ποσό έχει εξασφαλιστεί μέσω του χορηγικού προγράμματος του Κέντρου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ένα από τα βασικά οφέλη της συνεργασίας είναι η δυνατότητα παρουσίασης της νέας παράστασης στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους.

Παράλληλα, η συμμετοχή στη συμπαραγωγή εξασφαλίζει την προβολή του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας στο υλικό επικοινωνίας της παράστασης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της διεθνούς περιοδείας της.

Η ονομασία του Κέντρου θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συμπαραγωγών, ο οποίος θα εμφανίζεται στο προωθητικό και διαφημιστικό υλικό, στα δελτία Τύπου, στα έντυπα των θεάτρων και των φεστιβάλ, καθώς και στα προγράμματα των παραστάσεων, όπου αυτό είναι εφικτό.

Όπως επισημαίνεται στην εισήγηση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, Τζένης Αργυρίου, στόχος είναι η συμμετοχή του Κέντρου και του Φεστιβάλ σε διεθνείς συμπαραγωγές σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τη στήριξη της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας και ανοίγοντας νέους δρόμους συνεργασίας με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς.