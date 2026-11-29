Με αφετηρία τα αποικιοκρατικά εγκλήματα του βασιλιά Λεοπόλδου Β΄ στο Κονγκό, ο συγγραφέας στήνει ένα σκληρό θεατρικό παιχνίδι γύρω από τη βία, την ιστορική μνήμη και τη συνενοχή του δυτικού κόσμου.

Το έργο αμφισβητεί την ασφάλεια του θεατή, καταργώντας τα όρια ανάμεσα στη σκηνή και την πλατεία και θέτοντας στο επίκεντρο τη συλλογική ευθύνη απέναντι στην ανθρώπινη εκμετάλλευση. Αλλωστε, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, «το κοινό δεν είναι αθώο όταν μετέχει σε έναν πολιτισμό που λογαριάζει τους πεινασμένους του κόσμου για κοπριά».

Το «Λέοπολντ» είναι το πρώτο έργο της «Τριλογίας της Αφρικής» του Θανάση Τριαρίδη, η οποία βρήκε τον δρόμο της προς τη σκηνή μέσα από τη συνάντηση με δημιουργούς που πίστεψαν στα κείμενα. Ο συγγραφέας μιλά στην «Ε» για αυτή τη θεατρική διαδρομή και τους «συνδημιουργούς-αποδέκτες» που δούλεψαν πάνω στα έργα «με διάπυρο πάθος δίχως την παραμικρή ασφάλεια ή ενίσχυση», ενώ αναφέρεται και στη συνεργασία του με τον Πέτρο Κλάδη και τη Θεατρική Ομάδα «Μέθεξη».

Μια σκηνή. Μια ομάδα ανθρώπων. Ενα κοινό που ήρθε να παρακολουθήσει μια παράσταση. Οι ρόλοι μπερδεύονται. Οι βεβαιότητες υποχωρούν. Η απόσταση ανάμεσα σε εκείνους που παίζουν και σε εκείνους που παρακολουθούν αρχίζει να μικραίνει. Μέχρι που έρχεται η στιγμή που κανείς δεν είναι βέβαιος ποιος κρατά πραγματικά τους κανόνες. Το "Leopold" ή κόβοντας τα δάχτυλα του κοινού του Θανάση Τριαρίδη είναι μια παράσταση πολιτικού θεάτρου που ξεκινά με τη διάθεση ενός παιχνιδιού και οδηγεί σε μια απρόσμενη, δυνατή κορύφωση. Γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να παραμένεις θεατής.

Συνέντευξη στην Κωνσταντίνα Δρακουλάκου

Στο «Λέοπολντ» αμφισβητείτε την ασφάλεια της θεατρικής θέσης του θεατή, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον παραδοσιακό διαχωρισμό σκηνής και πλατείας. Τι σας ενδιαφέρει να συμβεί στον άνθρωπο που παρακολουθεί την παράσταση; Να συγκινηθεί, να αισθανθεί άβολα ή να αναγνωρίσει τη δική του θέση απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω του;

Το έργο LEOPOLD Ή ΚΟΒΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ξεκίνησε να γράφεται στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας τον Σεπτέμβριο του 2016 και ολοκληρώθηκε στην ίδια πόλη τον Φεβρουάριο του 2017. Είναι το πρώτο έργο της δικής μου "Τριλογίας της Αφρικής" (ακολούθησαν το FOOTBALL και το HIV) - που ορίζουν μια άλλη εκφραστική και θεματική παράμετρο στο προσπάθεια που κάνω με το γράψιμο. Την παράμετρο πως ως κεντρική της θέση έχει το ότι οι χορτάτοι της Δύσης είμαστε ένοχοι για την πείνα των απελπισμένων - και πρέπει να δικαστούμε για αυτό.

Τα έργα της ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ καταργούσαν την συνθήκη προστασίας των θεατών καθώς απηχούσαν την αδιανόητη βία σε βάρος του ανθρώπινου σώματος που έβλεπα γύρω μου. Στο LEOPOLD οι ηθοποιοί ορμούνε με κλαδευτήρια να κόψουν τα δάχτυλα των θεατών. Σο FOOTBALL κλωτσάνε μπάλες με ξυράφια στα μούτρα των θεατών. Στο HIV τους ραντίζουν με μολυσμένο αίμα. Ημουν σίγουρος πως κανένας από τους μέχρι τότε συνοδοιπόρους μου στην υπόθεση του θεάτρου δεν θα ανεχόταν μια τέτοιου είδους επίθεση στο κοινό. Ωστόσο ένιωθα πως αυτή η επιλογή ήταν για μένα μονόδρομος. Τον καιρό εκείνο ήμουν στην Αφρική και έβλεπα την ανθρώπινη ζωή να βρίσκεται στο καζάνι της κόλασης, να αποϊεροποιείται, να γίνεται μια κοπριά της δυτικής ευτυχίας. Το κοινό δεν είναι αθώο όταν μετέχει σε έναν πολιτισμό που λογαριάζει τους πεινασμένους του κόσμου για κοπριά.

Παρά την μεγάλη ένταση που δημιουργήθηκε (σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο), έπεσα έξω. Τα έργα της ΤΡΙΛΟΓΙΑΣ βρήκαν συνδημιουργούς-αποδέκτες που τα οδήγησαν σε παράστασεις – ανθρώπους που, όπως συμβαίνει πάντοτε στα κείμενά μου, δούλεψαν πάνω σε αυτά με διάπυρο πάθος δίχως την παραμικρή ασφάλεια ή ενίσχυση. Τα τελευταία χρόνια τα τρία αυτά κείμενα οδηγούνται διαρκώς στην σκηνή. Δεν είναι τυχαίο πως αυτή την εβδομάδα υπάρχουν πρεμιέρες του LEOPOD και του FOOTBALL στην Καλαμάτα και στην Λάρισα αντίστοιχα.

Ένα από τα πιο δύσκολα ερωτήματα που θέτει το έργο είναι κατά πόσο η αδράνεια απέναντι σε ένα έγκλημα μπορεί να συνιστά μορφή συνενοχής. Πού τελειώνει η αδυναμία παρέμβασης και πού αρχίζει η ηθική ευθύνη εκείνου που γνωρίζει, βλέπει και επιλέγει να μη δράσει;

Ο δυτικός πολιτισμός είναι η πιο χωροκατακτητική πολιτισμική έκφανση της ανθρώπινης ιστορίας, ο πλέον επιθετικός πολιτισμός που εμφανίστηκε ποτέ. Κι αυτό συμβαίνει καθώς ο στόχος του δεν είναι η διατήρησή του αλλά ο επιθετικός πολλαπλασιασμός του, η εξάπλωση και κυριαρχία του σε κάθε γωνία του επιστητού κόσμου. Όσο τον μελετούμε, βλέπουμε πως έχει απίστευτη προσαρμοστικότητα, ανεξάντλητη επινοητικότητα, εκπληκτική συνδιαλλαγή με την επιστήμη (με την έννοια ότι χρησιμοποιεί την επιστήμη με απίστευτη ευκολία ως εξακολουθητική προέκτασή του) και ανεπανάληπτη αφομοιωτική ισχύ (μπορεί να ενσωματώσει μέσα του λειτουργικά κάθε προηγούμενο ή παράλληλο πολιτισμό τους οποίους, ωστόσο, αφάνισε). Επιπλέον αυτός είναι ο πρώτος και μοναδικός πολιτισμός που επινόησε την αναστοχαστική μνήμη και την κατανόησε ως λειτουργικό κομμάτι του – κι ενώ όλοι οι άλλοι πολιτισμοί βασίστηκαν αποκλειστικά την επιβλητική μνήμη. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η κυριαρχική εγκατάσταση ενός αντιφατικού τέρατος που με τα ματωμένα χρήματα του ηδονιστικού κέρδους κατασκευάζει από την μια την ηθική, τον Διαφωτισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την έννοια του ουμανισμού και της αλληλεγγύης – κι από την άλλη είναι έτοιμο στο όνομα του ίδιου ηδονιστικού κέρδους να διαπράξει την πιο ανελέητη σφαγή και το πιο ακραίο έγκλημα. Η αντίφαση αυτή είναι η ιστορική μηχανή, η ιστορική πλεκτάνη του δυτικού πολιτισμού – όσο κι αν ακούγεται εφιαλτικό κάτι τέτοιο. Ο δυτικός πολιτισμός επινόησε την ηθική τη ύπαρξης αλλά στα πυρηνικά του κύτταρα δεν αναγνωρίζει καμία απολύτως ηθική.

Ας σκεφτούμε ετούτο: η Δύση εδώ και τρεις δεκαετίες έχεις διακινήσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια γυναίκες ως σκλάβες στους μηχανισμούς του trafficking. Είναι ο απαράλλαχτα ίδιος μηχανισμός ανασυνθετικής εξάπλωσης που γέννησε το μαζικό δουλεμπόριο του 17ου και του 18ου αιώνα (μια γιγάντια παγκόσμια επιχείρηση όπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι ξεριζώθηκαν από την μια άκρη της γης για να οδηγηθούν ως σκλάβοι στους Νέους Κόσμους), τις γενοκτονίες των αυτοχθόνων πληθυσμών της Αμερικής και της Ασίας (περισσότερα από 120 εκατομμύρια νεκροί μονάχα στην αμερικάνικη ήπειρο), την αποικοκρατία (με την γενοκτονία του Κογκό να είναι μονάχα μία έκφανσή της). Είναι ο ίδιος μηχανισμός που ετοιμάζεται να εξοντώσει μαζικά τους πεινασμένους και εξαθλιωμένος του αύριο. Τι συμπέρασμα βγάζουμε από όλα αυτά; Πως η προγραμματική ορμή του δυτικού πολιτισμού δεν είναι η ηθική – είναι η με οποιονδήποτε όρο ανασύνθεση του εαυτού του. Η Δύση είναι ένα μεταϊστορικό τέρας που ανασυνθέτει τον εαυτό της δημιουργώντας και αφανίζοντας – κάτι πολύ κοντινό στο Alien της θρυλικής ταινίας. Κι εμείς, όσοι ζούμε στην Δύση, είμαστε όλοι μας ζωτικά κύτταρα του τέρατος. Ακόμη και όταν λεκτικά εναντιωνόμαστε στους φόνους –όπως, για παράδειγμα, κάνω δήθεν με τα έργα μου ή όπως κάνουμε κι εμείς σε αυτήν την συνέντευξη– παραμένουμε ένα ζωτικό και απολύτως λειτουργικό κύτταρο του τέρατος που δολοφονεί και αφανίζει.

Ο δημόσιος λόγος σας είναι συχνά αιχμηρός και παρεμβατικός, ενώ δεν αποφεύγετε να τοποθετείστε ακόμη και σε ζητήματα που προκαλούν αντιδράσεις. Θεωρείτε ότι ένας συγγραφέας οφείλει να παίρνει θέση απέναντι στα γεγονότα της εποχής του ή ότι η μεγαλύτερη ευθύνη του είναι να δημιουργεί έργα που αφήνουν τον θεατή ελεύθερο να διαμορφώσει τη δική του κρίση;

Εδώ και μερικά χρόνια, από τα ταξίδια μου στην Αφρική και μετά, βλέπω το θέατρο, την τέχνη γενικότερα, ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό. Ο σκοπός είναι, σε γενικές γραμμές, ετούτος: να υπερασπιστούμε μέσα από την κοινωνική όσμωση (και την συνειδητοποίηση που η τέχνη δημιουργεί) τα περίσσια παιδιά του κόσμου μας. Είτε τα βομβαρδίζει κάποιος μεγαλοδολοφόνος (και μιλάω για όλους ανεξαιρέτως τους μεγαλοδολοφονους, από τον Λεοπόλδο του Βελγίου μέχρι τον Χίτλερ, από τον Χάρυ Τρούμαν μέχρι τον Στάλιν, από τον Μάο μέχρι τον Πούτιν) – είτε τα καταδικάζει στην πείνα και στον θάνατο ολόκληρος ο δυτικός κόσμος. Άρα καταλήγω πως αυτό που προσπαθώ να κάνω τουλάχιστον την τελευταία εφταετία είναι ένα είδος πολιτικού θέατρου.

Όλη η προσπάθειά μου στο γράψιμο (διαρκώς αποτυχημένη μα εξακολουθητικά διαρκής) είναι το να μιλήσουμε για ένα παιδί που πεθαίνει, που υποφέρει, που πεινά, που ταπεινώνεται, που σφαγιαζεται, που πνίγεται, που χειραγωγείται σε στρατιές δολοφόνων, που σκλαβώνεται, που τρώει κατουρημενο παξιμάδι. Για όλα αυτά τα παιδιά έγραψα όλα μου τα βιβλία και τα έργα μου - αυτά τα παιδιά έβαλα στο κέντρο τους: Τα περίσσια παιδιά της Αφρικής, τα δίδυμα του Μένγκελε, τα βρέφη των θαλάμων αερίων του Άουσβιτς, τα μωρά που λιώσαν τα κεφάλια τους στον τοίχο στην Ντροπολιτσά, στην Χίο, στο Ερζερούμ, στο Κονγκο, στο Μεξικό, στην Ινδία και σε όλες μα όλες τις σφαγές της Ιστορίας, τα παιδιά που αφανίστηκαν στην Χιροσίμα και στην Δρέσδη και στο Ανόι, τα παιδιά που βομβαρδίζονται στην Γαζα, τα παιδιά των μεταναστών που δολοφονούνται στο Αιγαίο.

Σε αυτή την προσπάθεια (σε αυτήν την παλιακή -ή και πληκτική- κοινοτοπία) έριξα τα κείμενα μου στη δημόσια σφαίρα ψάχνοντας στα τυφλά (πώς αλλιώς) για συνοδοιπόρους, για συναυτουργούς, για ανθρώπους που θα διαθέσουν κάτι από τα ταλέντα και τον χρόνο της ζωή τους και θα παλέψουν να τα διαχύσουν παραπέρα, ή και να τα πάνε και κάπου.

Αυτή είναι, σε γενικές γραμμές, η προσπάθειά μου στο γράψιμο.

Το «Λέοπολντ» έχει ήδη διανύσει μια σημαντική θεατρική διαδρομή, με διαφορετικά ανεβάσματα και σκηνικές προσεγγίσεις. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς να βλέπετε τα κείμενά σας να περνούν στα χέρια διαφορετικών δημιουργών και να αποκτούν νέες σκηνικές αναγνώσεις; Μπορεί μια νέα παράσταση να αποκαλύψει ακόμη και στον ίδιο τον συγγραφέα πλευρές του έργου που δεν είχε αρχικά αντιληφθεί;

Μα γράφω τα έργα μου για να υπάρξουν ετούτες οι πολλαπλές αναγνώσεις που αναφέρετε. Δίχως αυτές τα κείμενά μου είναι πεθαμένα – και δεν έχουν καμμιά αξία… Είμαι ένας άνθρωπος που εκπληρώνεται από την συνάντηση με τους άλλους ανθρώπους – δίχως αυτήν δεν είμαι τίποτε. Ωστόσο φροντίζω να υπονομεύσω με κάθε τρόπο ετούτη την συνάντηση – να την δυσκολέψω ως εκεί που δεν πάει. Και αυτό αφορά και τον χώρο του βιβλίου (που τον λάτρεψα από μικρό παιδί), και τον χώρο του θεάτρου (στον οποίο βρέθηκα απρόσμενα μετά τα σαράντα μου χρόνια). Προφανώς γιατί πιστεύω πως στην μικρή ζωή μας έχουν αξία οι δύσκολες συναντήσεις – αυτές που έχουν τίμημα και προϋποθέτουν μια διαδρομή για να πραγματοποιηθούν.

Τα έργα μου δεν επιχορηγούνται από το κράτος, δεν ανεβαίνουν από το κρατικά φεστιβάλ, από τις κρατικές σκηνές, από τα μεγάλα ιδρύματα – από εκεί όπου όλα γίνονται εύκολα όταν κάποιος αποφασίζει ότι θα ρίξει δεκάδες χιλιάδες ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού πάνω σε μια δουλειά σου. Όποιος γυρεύει τα έργα μου πρέπει να συναντηθεί μαζί τους από τον δύσκολο δρόμο: Να παλέψει να τα κάνει παράσταση ξέροντας πως θα είναι μόνος – και πως στο τέλος θα χάσει. Ο στόχος μας στην τέχνη είναι να δημιουργείς αυτό που θέλεις – κι όχι αυτό που θα σου εξασφαλίσει χρηματοδότηση, αποδοχή, επιτυχία. Να μην ορίζεσαι από τους άλλους – αλλά να μπορείς να διαλέγεις κατά τον δαίμονα του εαυτού σου.

Δεν γράφω για να ευχαριστηθώ εγώ ο ίδιος ή για να ευχαριστηθούν αυτοί που με διαβάσουν. Γράφω για να περιγράψω ένα πνευματικό αίτημα – έναν σκοπό. Για να κοινωνηθεί ετούτος ο σκοπός (και καθώς, όπως σας είπα, στέκομαι μακριά από κρατικές χρηματοδοτήσεις και προστατευμένες παραστάσεις), δημοσιεύω τα κείμενά μου στο Διαδίκτυο ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα και ψάχνω για συναυτουργούς. Οι συναυτουργοί είναι οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες και οι ομάδες που θα διαλέξουν τα κείμενά μου και θα παλέψουν ξενυχτώντας για μήνες για να οδηγήσουν ετούτα τα κείμενα στην σκηνή. Αυτούς τους συναυτουργούς γυρεύω. Μπορεί να είναι μικροί, μπορεί και μεγαλύτεροι – άλλοι με πολλά χιλιόμετρα στον θεατρικό χώρο, άλλοι νεότατοι στο ξεκίνημά τους, κι άλλοι σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια. Μα όλοι τους θα έρθουν στα έργα μου επειδή το θέλουν – και ξέροντας θα δουλέψουν σκληρά δίχως να αμοιφθούν ή και χάνοντας από το υστέρημά τους. Κυρίως: ξέροντας πως θα αναλάβουν την ευθύνη της στοχοποίησής τους – και συνακόλουθα του αποκλεισμού τους.

Με αυτούς τους ανθρώπους νιώθω πως συμπορευόμαστε προς μια κοινή πολιτική προσπάθεια.

Αυτή τη φορά το έργο συναντά μια πολυπληθή ομάδα ερμηνευτών, τη Θεατρική Ομάδα Μέθεξη, η οποία συμπληρώνει 21 χρόνια παρουσίας στην Καλαμάτα.

Πριν να συναντηθώ με την «Μέθεξη» συναντήθηκα με τον Πέτρο Κλάδη. Και θέλω να μιλήσω για τον Πέτρο διότι έχω την αίσθηση πως οι συντοπίτες του δεν αντιλαμβάνονται τις τόσο σπάνιες ποιότητές του. Ο Κλάδης υπήρξε μαθητής μου, στα πρώτα χρόνια του Covid19, όταν στη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής (σε μια εκπληκτική χρονιά με εξαιρετικους συμμετέχοντες). Από την πρώτη ώρα ήταν αντιληπτό σε όλους μας πως ο Πέτρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας ταλαντούχος υποψήφιος συγγραφέας. Ήταν ένας ολοκληρωμένος θεατράνθρωπος που είχε μέσα του κυριολεκτικά ολόκληρο το θέατρο από το Α ως το Ω. Σκηνοθέτης και εμψυχωτής, συγγραφέας και δραματουργός, διασκευαστής και ηθοποιός ο Πέτρος εδώ και δεκαετίες ζει για το θέατρο - και ετούτη την τρομερή του ζωτικότητα την έστρεψε στην θεατρική ομάδα "Μέθεξη" που εμψυχώνει εδώ και 21 χρόνια στην Καλαμάτα. Με παραστάσεις που εγχαράχτηκαν στην ιστορία της πόλης. Και με μια οπτική για το θέατρο συνειδητοποιημένα πολιτική: Το θέατρο θα κυοφορηθεί μέσα από την κοινότητα, θα γεννηθεί και δομηθεί μέσα σε αυτήν και θα επιτελέσει μια παιδαγωγική πολιτική πράξη.

Είναι σπάνιος άνθρωπος ο Κλάδης. Τον έζησα επί χρόνια και το γνώρισα από πρώτο χέρι: απίστευτα σεμνός, εξαιρετικά δοτικός, απόλυτα συνεργατικός. Και παρόλο που τα θεατρικά έργα που έγραψε μαζί μας στην Σχολή ήταν κυριολεκτικά διαμάντια και θα μπορούσαν να βρουν την θέση τους σε οποιαδήποτε σκηνή της Ελλάδας ή και του εξωτερικού (κι αυτό είναι η θέση όλων των διδασκόντων της Σχολής, όχι μόνο δική μου - αναζητείστε τα και θα καταλάβετε τι εννοώ), ο ίδιος επιμένει να μην τα ανεβάζει με την "Μέθεξη" και να ανεβάζει κείμενα άλλων. Και ο μόνος λόγος που η συνολική θεατρική δουλειά του δεν έχει διαδοθεί ευρύτερα είναι το ότι η Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα είναι ανοήτως και παβλοφικά αθηνοκεντρική - και ο Πέτρος επιμένει να ζει και να δημιουργεί στην Καλαμάτα.

Πριν ενάμιση χρόνο, κι ενώ ξεναγούσα κάπου στην Καππαδοκία, ο Πέτρος με πήρε και μου ζήτησε να ανεβάσουν με την "Μέθεξη" το έργο μου LEOPOLD. Του απάντησα με ενθουσιασμό: εδώ και χρόνια γράφω ελπίζοντας να συναντηθώ σκηνικά, αισθητικα και κυρίως πολιτικά με τέτοιους ανθρώπους. Έτσι συγκροτήθηκε ένας θίασος εικοσιενός (ή και περισσότερων) ανθρώπων, συζήτησε σε βάθος χρόνου το έργο και τα διακυβεύματα του και προσπάθησε να βρει έναν δρόμο για να το φέρει στην σκηνή. Οι υπέροχοι άνθρωποι της Καλαμάτας περπάτησαν επί πολλούς μήνες όλον αυτό τον δρόμο. Και από προχθές παρουσιάζουν το LEOPOLD στo Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας. Όσοι με ξέρουν, γνωρίζουν καλά πως δεν υπάρχει τίποτα που να με εκφράζει τόσο ολοκληρωμένα όσο μια τέτοια συνάντηση.

Στο «Λέοπολντ» ο θεατής καλείται να εγκαταλείψει την ασφάλεια του παρατηρητή και να αναμετρηθεί με τη δική του ευθύνη. Αν έπρεπε να μείνει ένα ερώτημα στον θεατή μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, ποιο θα θέλατε να είναι; Και υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, περιθώριο αισιοδοξίας για την ανθρώπινη συμπεριφορά;

Το LEOPOLD είναι για μένα μια U-Turn (μια αναστροφή). Το έγραψα για να πετάξω από πάνω μου όλην την παλιά τέχνη - όλων παλιό μου εαυτό. Το αίμα και τα κομμένα χέρια των μαύρων που έγινε ο κλεμμένος πλούτος και η αιματοβαμμένη ευδαιμονία των λευκών. Δηλαδή: ο δικός μας άτιμος πλούτος - η δική μας άτιμη ευδαιμονία. Και η μόνη μου αισιοδοξία σε ετούτο τον ζόφο είναι όταν βλέπω ρωγμές όπου ανθίζει η ανθρώπινη αντίσταση στην κανονικοποίηση του φόνου.

Αυτός είναι και ο λόγος που θα έρθω και στην Καλαμάτα και μετά από τις παραστάσεις αυτών των τριών ημερών θα συζητήσουμε με τους θεατές για το αίμα των μαύρων που μέχρι σήμερα ποτίζει τα λευκά σεντόνια των λευκών. Το αίμα από τα καράβια του δουλεμπορίου, το αίμα από τα κομμένα χέρια της γενοκτονίας των 12 εκατομμυρίων Κονγκολέζων, το αίμα των δολοφονημένων από την πείνα και την φτώχεια της καθημαγμένης και καταληστευμένης Αφρικής. Το αίμα από τους μετανάστες που δολοφονούν οι κυβερνήσεις της Ευρώπης - κι ανάμεσά τους, και η κυβέρνηση της Ελλάδας.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πέτρος Κλάδης. Την αφίσα και το έντυπο υλικό επιμελήθηκαν ο Ηλίας Κουρούπης και η Ευρυδίκη Κουμανάκου. Τον χειρισμό του ήχου έχει ο Γιώργος Ζωντανός, των φωτισμών η Χρυσούλα Ροδίτη, ενώ τις κατασκευές ο Αντώνης Καζάκος. Το teaser και τη βιντεοσκόπηση επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Σταθόπουλος.

Ερμηνεύουν οι Φώτης Ανυφαντής, Βίκυ Ασημακοπούλου, Ηλίας Δαρσακλής, Δημήτρης Δημέας, Κέλλυ Καρμοίρη, Μαίρη Κασιδάκη, Περσέας Κλάδης, Πέτρος Κλάδης, Γιάννης Κορατζόπουλος, Ευρυδίκη Κουμανάκου, Ηλίας Κουρούπης, Φρόσω Ματσούκα, Δήμητρα Νίκα, Σταυρούλα Νικολοπούλου, Μπάμπης Παπαϊωάννου, Ιάκωβος Πετροπουλέας, Παναγιώτης Σιώρας, Δέσποινα Σκάρπα, Έβελυν Σκαρπαλέζου, Μαρίκα Συκάκη και Βάσω Τριανταφυλλίδη.

Οι παραστάσεις θα δίνονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 9 μ.μ. και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 μ.μ., έως τις 13 Δεκεμβρίου. Το εισιτήριο κοστίζει 12 ευρώ και 10 ευρώ το μειωμένο. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6936806437.