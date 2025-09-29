Αθωράκιστη από τις πλημμύρες η Καλαμάτα

Στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώθηκε ότι 9 χρόνια μετά τις καταστροφικές και φονικές πλημμύρες του 2016 δεν έχει γίνει κανένα αντιπλημμυρικό έργο στην πόλη και τον Δήμο Καλαμάτας.

Και το πιο απογοητευτικό είναι ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, Δήμος και υπουργείο Υποδομών, πότε θα ολοκληρωθεί κάποιο, σημαντικό έργο προστασίας και θωράκισης από τις πλημμύρες.

Από τις απαντήσεις του μέχρι πρότινος αρμοδίου αντιδημάρχου και νυν προέδρου της ΔΕΥΑΚ Ανδρέα Καραγιάννη και του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, στις ερωτήσεις και τις απόψεις του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλη Τζαμουράνη, επιβεβαιώθηκε ότι:

* Το αντιπλημμυρικό έργο του “Μορέα” στα Γιαννιτσάνικα, στο τέρμα του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου της Καλαμάτας και στο ρέμα Κερεζένια, δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις. Κι εκκρεμούν από το 2023. Ακόμα, έχει προκύψει προσφυγή ιδιοκτήτη γης κοντά στις εκβολές του ρέματος, κατά των απαλλοτριώσεων, που θα πάνε ακόμα πιο πίσω την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το σίγουρο είναι ότι το σημαντικό αντιπλημμυρικό που θα έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2024, δεν θα είναι έτοιμο ούτε το 2026. Πότε θα είναι; Αγνωστο.

* Τα δύο αντιπλημμυρικά έργα στον εθνικό δρόμο, από Θουρία έως Νοσοκομείο και από κει μέχρι τον Αντικάλαμο, παραμένουν σταματημένα. Και είναι άγνωστο αν και πότε θα επανεκκινήσουν, για να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν. Οπως είναι σήμερα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν και ο εθνικός δρόμος θα συνεχίσει να πλημμυρίζει και με μια μέτριας έντασης βροχής. Και το πιο οδυνηρό, θα εξακολουθήσει να είναι προβληματική και αβέβαιη ακόμα και η πρόσβαση των ασθενοφόρων στην είσοδο των Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Στο πρώτο έργο παραμένουν σε εκκρεμότητα οι απαλλοτριώσεις και στο δεύτερο η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον εθνικό δρόμο, για να εκτελεστεί το έργο. Οι εκκρεμότητες αυτές υπάρχουν από το 2019 και το 2020, που τα δύο έργα θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί και να προσφέρουν αντιπλημμυρική προστασία.

* Το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Ευριπίδου, στον κεντρικό ιστό της Καλαμάτας, που έχει έτοιμες μελέτες κι εγκρίσεις σχεδόν από το 2019, περιμένει την ένταξή του στο πρόγραμμα της Περιφέρειας “Πελοπόννησος 2021 – 2027”. Στην καλύτερη περίπτωση, αν δεν υπάρξει κάποιο συγκλονιστικό απρόοπτο, η έναρξη της κατασκευής του θα γίνει το 2027.

* Το αντιπλημμυρικό έργο στο Πήδημα που πρόκειται να εκτελέσει ο “Μορέας”, δεν έχει ακόμα ολοκληρωμένες μελέτες. Δηλαδή και να τελειώσει ο κατασκευαστικός φορέας το έργο στα Γιαννιτσάνικα και το ρέμα Κερεζένια, δεν είναι σίγουρο αν θα μπορεί να ξεκινήσει το έργο στο Πήδημα.

* Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας στις πολύπαθες οδούς Γλαύκου και Μπακογιάννη, στο Φραγκοπήγαδο, στο Ελαφογκρέμι και στο ρέμα Αγίων Αναργύρων δεν έχουν γίνει και δεν μπορούν να γίνουν. Γιατί αυτές που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν, περιλαμβάνονται στο μεγάλο αντιπλημμυρικό του “Μορέα” στο Νέδοντα. Εργο που έχει ξεχαστεί, μετά την καταψήφιση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2022. Και αν φταίει η σημερινή μειοψηφία (παράταξη Τζαμουράνη) που ήταν και στο επίμαχο Δημοτικό Συμβούλιο της απλής αναλογικής (τη μελέτη καταψήφισαν αρκετές παρατάξεις της τότε μειοψηφίας), γιατί η Πολιτεία, η κυβέρνηση δεν το προχωράει 3 και πλέον χρόνια μετά, αφού πλέον δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο σε Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο; Μπορεί ο δήμαρχος να φρόντισε να έμεινε ζωντανό το έργο, όπως ειπώθηκε και στο υπουργείο να το έχουν βάλει σε προτεραιότητα, η πραγματικότητα είναι σκληρή και τα διαψεύδει. Εργο σε προτεραιότητα, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να υλοποιηθεί;

Να επισημανθεί ότι οι μειοψηφίες καταψήφισαν την περιβαλλοντική μελέτη όχι μόνο γιατί δεν ήθελαν να ταλαιπωρηθεί η πόλη για 2 χρόνια, αλλά κυρίως γιατί ήθελαν μια άλλη λύση με φράγματα στο Νέδοντα, πάνω από την Καλαμάτα, όπως πρότειναν και καθηγητές του ΕΜΠ.

* Οι οριοθετήσεις που είχε ξεκινήσει ο Δήμος Καλαμάτας στο Νέδοντα και στο ρέμα Καραμπογιάς δεν ολοκληρώθηκαν. Και τώρα αποκαλύπτεται ότι οι στοιχειώδεις παρεμβάσεις που έπρεπε να έχουν γίνει από χρόνια στο Νέδοντα, στο σκεπασμένο τμήμα στο αναψυκτήριο (στο παλιό Δημαρχείο) και στη γέφυρα της Ιατροπούλου, δεν μπορούσαν να γίνουν, γιατί ο Νέδοντας δεν είχε οριοθετηθεί!

Και κάτι τελευταίο: Στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη δεν ειπώθηκε, γιατί δεν έγινε το μικρό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην πολύπαθη οδό Βαγγέλη Δράκου (στη σκεπασμένη λαγκάδας της Λεΐκων), που περιλαμβάνει τη διαπλάτυνση του δρόμου στο στενό τμήμα του, όπως απαιτούν και οι κάτοικοι της περιοχής.