Η Κυπαρισσία αποχαιρέτησε τον επί χρόνια δήμαρχό της Ηλία Τσίγγανο

Στην αγκαλιά της Κυπαρισσίας που αγάπησε και υπηρέτησε από τη θέση του δημάρχου και του δημοτικού συμβούλου αναπαύεται από το μεσημέρι του Σαββάτου ο πρώην δήμαρχος Ηλίας Τσίγγανος.

Ο "Νέστορας της τοπικής αυτοδιοίκησης" όπως είχε χαρακτηριστεί, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομα του άρρηκτα με τη πορεία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Συγγενείς, φίλοι, πρώην συνεργάτες, άνθρωποι του πολιτικού χώρου και πλήθος πολιτών είπαν το στερνό αντίο στο Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία από το Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσόστομο.

Στους επικήδειους που εκφωνήθηκαν η δημοτική σύμβουλος Σταματία Αλεξόπουλου αναφέρθηκε στη πορεία του Ηλία Τσίγγανου στη τοπική αυτοδιοίκηση στην προσφορά του στη Κυπαρισσία αλλά και την ίδια του τη ζωή σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το όνομα του θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία αυτού του τόπου.

Ο πρώην νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης Δράκος μεταξύ άλλων τόνισε ότι ο Ηλίας Τσίγγανος εκπλήρωσε στο ακέραιο το ανθρώπινο καθήκον του, ενώ μιλώντας για την αυτοδιοικητική του πορεία επεσήμανε πως χάραξε πορεία ανάπτυξης στο τόπο και πως ήταν ένας οραματιστής πολιτικός.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας Χαράλαμπος Αυρηλιώνης ανέγνωσε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόδοση τιμών στον εκλιπόντα δήμαρχο.

Να σημειώσουμε ότι τιμές απέδωσε η Δημοτική Φιλαρμονική Κυπαρισσίας συνοδεύοντας τη σορό του από το σπίτι του έως τον Ιερό Ναό.

Το τελευταίο αντίο μεταξύ άλλων είπαν ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς, ο πρώην περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, η πρώην αντιπεριεφερειάρχης πρώην δήμαρχος Οιχαλίας και πρώην διοικήτρια του Νοσοκομείου Μεσσηνίας Ελένη Αλειφέρη, η πρώην αντιπεριφερειάρχης Άννα Καλογεροπούλου, οι πρώην δήμαρχοι Τριφυλίας Παναγιώτης Κατσίβελας, Δωρίου Αντώνης Τάκης, Ανδανίας Θύμιος Ξηρόκωστας, ο γιατρός και πολιτικός του αντίπαλος στη τοπική αυτοδιοίκηση Ηλίας Τσιμπλής, δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κυπαρισσίας Μαρίκα Καραμπά.