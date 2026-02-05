Ο Καφαντάρης για τον Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Παρέμβαση για τον Νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης πραγματοποίησε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας Δημήτρης Καφαντάρης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Μια Απαραίτητη Μεταρρύθμιση», που έγινε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο οποίος παρουσίασε το νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα, που ενοποιεί εκατοντάδες διάσπαρτες διατάξεις και θεσπίζει νέο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εισάγοντας καινοτομίες στη συμμετοχή των πολιτών και στη διοικητική αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, στην εκδήλωση παρενέβησαν επίσης ο καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου στο ΕΚΠΑ Νικόλαος Χλέπας και ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο ΑΠΘ Θεόδωρος Χατζηπαντελής, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος Μαρία Μαγκλάρα.

Ακολουθεί η τοποθέτηση του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ: «Ίσως για πρώτη φορά διαχρονικά, κυβέρνηση, υπουργείο Εσωτερικών και ΚΕΔΕ βρισκόμαστε σε μια πραγματική συνεργασία με ξεκάθαρο στόχο: να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για τους Δήμους, που θα τους επιτρέψει να λειτουργούν καλύτερα προς όφελος των δημοτών.

Ο νέος Κώδικας δεν είναι μια απλή νομοθετική παρέμβαση. Είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς της ΚΕΔΕ, των επιτροπών της και μιας θετικής, ουσιαστικής ανταπόκρισης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοδοξούμε να προκύψει ένα κείμενο που θα ενισχύσει πραγματικά τη λειτουργία των Δήμων και θα δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα.

Ας είμαστε ξεκάθαροι: Ο νέος Κώδικας δεν μπορεί από μόνος του να λύσει το τεράστιο ζήτημα των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, που παραμένουν υπό πίεση από την περίοδο των μνημονίων. Μπορεί όμως –και θα το κάνει– να δώσει λύσεις σε κρίσιμα θεσμικά ζητήματα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εκλογιμότητα των αιρετών διοικήσεων με εκλογή από την πρώτη Κυριακή. Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται η μεγάλη αποχή που είδαμε στον δεύτερο γύρο των εκλογών με το προηγούμενο σύστημα και διασφαλίζεται μεγαλύτερη και πιο καθαρή εκπροσώπηση της βούλησης των πολιτών.

Του χρόνου η ΚΕΔΕ κλείνει 100 χρόνια ζωής. Και όσο τη θυμάμαι, λειτουργούσε –και συνεχίζει να λειτουργεί– σε ένα σταθερά διεκδικητικό πλαίσιο. Αποτέλεσμα αυτών των διεκδικήσεων, με την αρωγή της Πολιτείας, ήταν η αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε σχέση με το παρελθόν. Παράλληλα, με πρόταση της ΚΕΔΕ, άλλαξε ο τρόπος κατανομής τους, κάτι που οδήγησε στην ενίσχυση πάνω από 270 Δήμων με περισσότερους πόρους, χωρίς να μειωθούν τα χρήματα για κανέναν Δήμο που δεν έλαβε αύξηση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα. Κάθε άλλο. Ακόμη και σήμερα, μιλάμε για τα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος. Διεκδικούμε ουσιαστική οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια, επάρκεια σε προσωπικό και πόρους.

Η συζήτηση για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση μόλις άνοιξε. Και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο: Δυνατή αυτοδιοίκηση σημαίνει δυνατότερο κράτος. Οι δήμοι είναι το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών με την Πολιτεία – και καλά κάνουν να απευθύνονται σε εμάς. Εμείς διασφαλίζουμε σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική συνοχή, δουλεύοντας καθημερινά, ιδιαίτερα σε κοινωνικό επίπεδο, για να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των δημοτών. Θέλουμε περισσότερες αρμοδιότητες, με τους αντίστοιχους πόρους και προσωπικό. Θέλουμε πραγματική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Όμως η σημερινή διοίκηση της ΚΕΔΕ έχει αποδείξει ότι παλεύει για το καλό των Δήμων και, κατ’ επέκταση, των πολιτών. Και είναι εξίσου σημαντικό ότι και η πλευρά της Πολιτείας δείχνει τη διάθεση και τη βούληση να σκύψει σοβαρά πάνω στα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ξεκίνησε. Και αυτή τη φορά, πρέπει να πάει μέχρι το τέλος.»