Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών: Παρέμβαση Καφαντάρη για τη σημασία της νέας ΚΑΠ

Η διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028–2034 και η ανάγκη ανανέωσης των γενεών στη γεωργία βρέθηκαν στο επίκεντρο παρέμβασης του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη, στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής «Φυσικοί Πόροι» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δημήτρης Καφαντάρης επισήμανε ότι οι αποφάσεις για τη νέα ΚΑΠ συνδέονται άμεσα με το μέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου, τη διατροφική επάρκεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ελληνική πραγματικότητα, όπου η νησιωτικότητα, η ορεινότητα και ο κατακερματισμένος κλήρος δημιουργούν αυξημένες δυσκολίες για την αγροτική παραγωγή, ενώ επισημάνθηκε ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου αποτελεί ζήτημα συνοχής.

Ως κρίσιμο ζήτημα αναδείχθηκε η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, με τον Δημήτρη Καφαντάρη να υπογραμμίζει ότι απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική που θα περιλαμβάνει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση, στέγαση και σύγχρονες υποδομές, ώστε να καταστεί ελκυστική η παραμονή των νέων στην ύπαιθρο.

Παράλληλα, έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της ΚΑΠ με όρους δικαιοσύνης, με στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, καθώς και ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Στο ζήτημα της πράσινης μετάβασης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τονίστηκε ότι τα περιβαλλοντικά μέτρα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα και να μη δημιουργούν στρεβλώσεις ανταγωνισμού εις βάρος των Ευρωπαίων παραγωγών, ιδίως σε σχέση με εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των πολιτικών για την ύπαιθρο, καθώς βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και των παραγωγών.

Ο Δημήτρης Καφαντάρης σημείωσε ότι το διακύβευμα για την Ευρώπη είναι η διατήρηση της παραγωγής και της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο, καλώντας σε πολιτικές που στηρίζουν ουσιαστικά τον αγροτικό κόσμο.