Ο Καφαντάρης στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών

Την ανάγκη η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών να αντιμετωπιστεί ως πολιτική στρατηγικής ανθεκτικότητας και όχι μόνο ως ζήτημα έκτακτης ανάγκης υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης, κατά τη συμμετοχή του στην 9η συνεδρίαση της Επιτροπής «Φυσικοί Πόροι» (NAT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Καφαντάρης παρουσίασε τη γνωμοδότηση που του έχει ανατεθεί με θέμα την ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων δασικών πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι οι πυρκαγιές αποτελούν πλέον μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις ανθεκτικότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε, η κλιματική κρίση αυξάνει την ένταση και την πολυπλοκότητα των φαινομένων, ενώ το καλοκαίρι του 2025 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων στην Ευρώπη. Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ τόνισε ότι απαιτείται μετάβαση από την αποσπασματική αντιμετώπιση σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει πρόληψη, ετοιμότητα, αντίδραση και αποκατάσταση. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των δήμων και των περιφερειών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών διαχείρισης κινδύνου, σημειώνοντας ότι οι τοπικές αρχές δεν μπορούν να λειτουργούν μόνο ως εκτελεστικοί μηχανισμοί. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση της πρόληψης μέσω της ενεργής διαχείρισης της γης, της στήριξης της υπαίθρου και της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, όπως συστήματα παρακολούθησης, μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ζήτησε οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις να κατευθύνονται όχι μόνο σε εξοπλισμό και υποδομές, αλλά και στην εκπαίδευση, τη στελέχωση και τη συνεχή κατάρτιση των ανθρώπινων πόρων.

Η διαδικασία διαμόρφωσης της γνωμοδότησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2026.