Σήμερα η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ – Συναντήσεις σε Δήμους – Αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου.

Η μεσσηνιακή πρωτεύουσα ετοιμάζεται να υποδεχθεί εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα, σε ένα τριήμερο συνεδριακών εργασιών, με επίκεντρο τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Σήμερα, στις 5.30 μ.μ., θα προηγηθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Χρ. Μαλαπάνη», στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, τόσο διά ζώσης όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης, με βασικό αντικείμενο τη συζήτηση και έγκριση των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παρουσιαστούν στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο. Παράλληλα, θα εξεταστούν και τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν αύριο και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο, με την Καλαμάτα να βρίσκεται για τρεις ημέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πρόεδρος και γραμματέας της ΚΕΔΕ στους Δήμους της Μεσσηνίας

Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Λάζαρος Κυρίζογλου συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Καφαντάρη πραγματοποίησαν χθες σειρά επισκέψεων στους Δήμους Οιχαλίας, Τριφυλίας, Πύλου-Νέστορος και Μεσσήνης ενόψει του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα.

Την Τρίτη είχε προηγηθεί επίσκεψη στο Δήμου Δυτικής Μάνης ενώ σήμερα θα γίνει επίσκεψη στο Δήμο Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές συζητήσεις με τις δημοτικές αρχές, οι οποίες παρουσίασαν τα προβλήματα, τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή λειτουργία των Δήμων τους.

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ άκουσαν με προσοχή τις επισημάνσεις των αιρετών και των υπηρεσιακών στελεχών, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της άμεσης επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες και της ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αναγκών κάθε Δήμου.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ προχώρησε σε αποτίμηση των πρωτοβουλιών, των θεσμικών παρεμβάσεων και των διεκδικήσεων της ΚΕΔΕ, αναφερόμενος στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην ανάγκη ενίσχυσης των θεσμοθετημένων πόρων και της στελέχωσης των δημοτικών υπηρεσιών, καθώς και στην εξασφάλιση χρηματοδοτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των Δήμων.

Παράλληλα, παρουσίασε τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης της ΕΕΤΑΑ για το λειτουργικό κόστος των Δήμων, επισημαίνοντας την ανάγκη ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσής τους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και στην ανάγκη άμεσης και οριστικής αντιμετώπισής του, με ουσιαστική μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους.

Υπογράμμισε ότι η ΚΕΔΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί με αποφασιστικότητα λύσεις στα κρίσιμα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα της Αυτοδιοίκησης, στη βάση των διαχρονικών αποφάσεων των συνεδρίων της.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΚΕΔΕ, “πρώτος σταθμός της περιοδείας ήταν ο Δήμος Οιχαλίας, όπου η Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη παρουσίασαν τα προβλήματα του Δήμου και τις πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής, με ιδιαίτερη αναφορά στην ένταξη στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021–2027» (ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης).

Στη συνέχεια, στους Δήμους Τριφυλίας και Πύλου-Νέστορος, οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους των δημοτικών αρχών, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας και τον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος επικεντρώθηκαν στα προβλήματα των περιοχών, καθώς και στα ζητήματα λειτουργίας των ΔΕΥΑ.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στον Δήμο Μεσσήνης, όπου ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακά στελέχη ανέδειξαν τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαρχιακοί Δήμοι στη διαχείριση των υποδομών τους και στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των τοπικών κοινωνιών.

Κατά τη συζήτηση κοινό σημείο αναφοράς των δημοτικών αρχών αποτέλεσαν οι αυξημένες οικονομικές και λειτουργικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακοί Δήμοι, με ιδιαίτερη έμφαση στο υψηλό ενεργειακό κόστος. Επισημάνθηκε η ανάγκη άμεσης και οριστικής αντιμετώπισης του ζητήματος του τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των δημοτικών προϋπολογισμών και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της περιοδείας πραγματοποιήθηκε επίσης επίσκεψη σε ελαιοτριβείο της περιοχής.

Από τις ανάγκες των Δήμων στις συλλογικές διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ

Οι επισκέψεις της ηγεσίας της ΚΕΔΕ στη Μεσσηνία ανέδειξαν τόσο τα κοινά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειακών Δήμων. Με τις διαχρονικές αποφάσεις και τις συλλογικές διεκδικήσεις της ως βάση, η ΚΕΔΕ προσέρχεται στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Καλαμάτας, διεκδικώντας ουσιαστικές λύσεις για τη χρηματοδότηση, τη στελέχωση, το ενεργειακό κόστος και τις δημοτικές υποδομές, με στόχο την ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών”.

Σειρά θεσμικών συναντήσεων του Κυρίζογλου

Σειρά θεσμικών συναντήσεων στην Καλαμάτα θα έχει σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ενόψει του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί από αύριο Πέμπτη έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 10 π.μ. ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ θα συναντηθεί με τον μητροπολίτη Μεσσηνίας, στις 11 π.μ. θα επισκεφθεί την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και στις 12 το μεσημέρι τον Δήμο Καλαμάτας.

Στις 12.30 μ.μ. θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας, ενώ στις 5.30 μ.μ., στον ίδιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Οι συναντήσεις εντάσσονται στην προσυνεδριακή δραστηριότητα της ΚΕΔΕ και έχουν στόχο την ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους, καθώς και την ανάδειξη των προτεραιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο τριήμερο συνέδριο αναμένεται να συζητηθούν οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι και να διαμορφωθούν οι προτεραιότητες και οι διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης για την επόμενη περίοδο.

Βραβεύσεις Μπένου και Δράκου στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με τη συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων υπουργείων και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 έως το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στην Καλαμάτα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στο ξενοδοχείο Elite City Resort.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Στις εργασίες θα συμμετάσχουν επίσης ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σουκούλη και Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία παρουσιάζει η βράβευση του πρώην δημάρχου Καλαμάτας και πρώην υπουργού Σταύρου Μπένου και του πρώην νομάρχη Μεσσηνίας και πρώην προέδρου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας Δημήτρη Δράκου. Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, από τις 2 έως τις 2.15 μ.μ., στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνεδρίασης.

Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ενώ στο καλωσόρισμα θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Οι εργασίες θα επικεντρωθούν στην οικονομική αυτοτέλεια των δήμων, στη χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον θεσμικό εκσυγχρονισμό, στην ψηφιακή διακυβέρνηση, στην πολιτική προστασία, στην κοινωνική συνοχή, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην αγροτική οικονομία, στην παιδεία και στον πολιτισμό.

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

Αίθουσα Royal Cruise Hall

9 – 11 π.μ. Διαπίστευση και εγγραφή συνέδρων.

11 – 11.30 π.μ. Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου, τον δήμαρχο Καλαμάτας και πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάση Βασιλόπουλο και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό.

11.30 π.μ. – 12 μ. Κήρυξη έναρξης εργασιών και εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου.

12 – 12.30 μ.μ. Ομιλία του υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου.

12.30 – 2 μ.μ. Τοποθετήσεις πολιτικών αρχηγών και εκπροσώπων των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

2 – 2.15 μ.μ. Βράβευση του πρώην δημάρχου Καλαμάτας και πρώην υπουργού Σταύρου Μπένου και του πρώην νομάρχη Μεσσηνίας και πρώην προέδρου της ΕΝΑΕ Δημήτρη Δράκου.

2.15 – 3 μ.μ. Χαιρετισμοί αυτοδιοικητικών φορέων από τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, το μέλος του ΔΣ της Ένωσης Δήμων Κύπρου και δήμαρχο Λατσιών Χρίστο Πιτταρά, τον πρόεδρο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου Ανδρέα Κιτρομηλίδη, τον πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ Νίκο Τράκα και τον πρόεδρο της ΠΟΠ-ΟΤΑ Μάρκο Δαρδαμάνη.

3 – 4 μ.μ. Τοποθετήσεις των επικεφαλής των αυτοδιοικητικών παρατάξεων: του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ και δημοτικού συμβούλου Πύλου – Νέστορος Δημήτρη Καφαντάρη, εκπροσώπου της παράταξης «Σύγχρονοι Ισχυροί Δήμοι», του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», και του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση».

4 – 4.15 μ.μ. Παρέμβαση του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

4.15 – 7 μ.μ. Τοποθετήσεις των προέδρων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων: του προέδρου της ΠΕΔ Αττικής Γιώργου Μαρκόπουλου, του προέδρου της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, του προέδρου της ΠΕΔ Θεσσαλίας Νίκου Σακκά, του προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας Θανάση Παπαδόπουλου, του προέδρου της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάση Βασιλόπουλου, του προέδρου της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σάββα Μιχαηλίδη, του προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργου Μαρινάκη, του προέδρου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας Βασίλη Περγάλια, του προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου Παναγιώτη Νταή, του προέδρου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου, του προέδρου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου Αλέξανδρου-Βασίλειου Κολιάδη, του προέδρου της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου Ταξιάρχη Βέρρου και του προέδρου της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων Γιώργου Στασινόπουλου.

Η σειρά των δεκάλεπτων τοποθετήσεων θα ακολουθήσει την πληθυσμιακή κατάταξη των Περιφερειών.

Παρασκευή 6 Νοεμβρίου

Τη δεύτερη ημέρα θα πραγματοποιηθούν παράλληλες θεματικές συνεδρίες.

Αίθουσα Royal Cruise Hall

10 π.μ. – 2 μ.μ. Θεματική συνεδρία «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Ενέργεια, Απόβλητα και Υδάτινοι Πόροι».

Συντονιστής ο α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

10 π.μ. – 12 μ. Εισηγήσεις από τον πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και Κυκλικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ και δημοτικό σύμβουλο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αρχανών – Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη, τον πρόεδρο της ΕΔΕΥΑ και δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη και τον πρόεδρο του Δικτύου ΦοΔΣΑ και δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη.

Ομιλητές οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σουκούλη και Νίκος Τσάφος, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος και ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης.

12 – 2 μ.μ. Τοποθετήσεις συνέδρων.

2.30 – 6.30 μ.μ. Θεματική συνεδρία «Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση – Οικονομική Αυτοτέλεια και Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων».

Συντονιστής ο β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

2.30 – 4.30 μ.μ. Εισηγήσεις από τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Δημήτρη Μαραβέλια, τον πρόεδρο της Επιτροπής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, τον πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών της ΚΕΔΕ και δημοτικό σύμβουλο Έδεσσας Γιάννη Μουράτογλου και τον διευθυντή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ Γιάννη Γούπιο, ο οποίος θα παρουσιάσει τη μελέτη «Καταγραφή και αποτύπωση λειτουργικού κόστους των ΟΤΑ».

Ομιλητές ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο γενικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του υπουργείου Εσωτερικών Σάββας Χιονίδης, ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Βασίλειος Σιαδήμας, η γενική γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Κατερίνα Οικονόμου, ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Ιωάννης Ανδρουλάκης, η πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Σταματίνα Παπαδόγγονα, ο πρόεδρος του ΔΣ της ΜΟΔ Κωνσταντίνος-Παναγιώτης Καραλής και ο γενικός διευθυντής Δημοσιονομικών Ελέγχων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γεώργιος Γεωργίου.

4.30 – 6.30 μ.μ. Τοποθετήσεις συνέδρων.

Αίθουσα Argonaut (-1)

10 π.μ. – 2 μ.μ. Θεματική συνεδρία «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση και Θεσμικός Εκσυγχρονισμός – Ισότητα, Συνταγματική Αναθεώρηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός».

Συντονιστής ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης.

10 π.μ. – 12 μ. Εισηγήσεις από τον πρόεδρο του Τμήματος Τοπικών Αρχών του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης και μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ Κωνσταντίνο Κουκά, τον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Καμένων Βούρλων Ηλία Κυρμανίδη, την πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου και τον πρόεδρο της Επιτροπής Ψηφιακής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο.

Ομιλητές η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών Ιωάννης Φουστανάκης, η γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη, ο βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και αναπληρωτής καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδωνής και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Αθανάσιος Παπαϊωάννου.

12 – 2 μ.μ. Τοποθετήσεις συνέδρων.

2.30 – 6.30 μ.μ. Θεματική συνεδρία «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Συνοχή – Πολιτικές για την Οικογένεια, την Υγεία και την Απασχόληση».

Συντονιστής ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Πύλου – Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης.

2.30 – 2.45 μ.μ. Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΚΕΔΕ και των Special Olympics Hellas από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου και τον πρόεδρο των Special Olympics Hellas και πρέσβη επί τιμή Διονύσιο Κοδέλλα.

2.45 – 4.30 μ.μ. Εισηγήσεις από τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Θέρμου Σπύρο Κωνσταντάρα, την πρόεδρο της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Λαγκαδά Ελπινίκη Ανδρεάδου, τον πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ Αναστάσιο Μαυρίδη και τη διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΕΕΤΑΑ Κωνσταντίνα Πέππα, η οποία θα παρουσιάσει μελέτη για το κόστος λειτουργίας και τη βιωσιμότητα των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των κοινωνικών δομών των δήμων (ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ).

Ομιλητές η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης, ο γενικός γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης και η διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα.

4.30 – 6.30 μ.μ. Τοποθετήσεις συνέδρων.

Αίθουσα Voyager (+1)

10 π.μ. – 2 μ.μ. Θεματική συνεδρία «Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων – Πρόληψη, Ετοιμότητα και Ανθεκτικότητα».

Συντονιστής ο β΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

10 π.μ. – 12 μ. Εισηγήσεις από τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ και αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Βλάσση Σιώμο και τον ομότιμο καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκκα.

Ομιλητές ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο γενικός γραμματέας Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σπύρος Παπαγεωργίου και ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Θεόδωρος Βάγιας.

Παρεμβάσεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού και δήμαρχο Παιανίας Ισίδωρο Μάδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού και δήμαρχο Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά και τον πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο.

12 – 2 μ.μ. Τοποθετήσεις συνέδρων.

2.30 – 6.30 μ.μ. Θεματική συνεδρία «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Εδαφική Συνοχή – Νησιωτικότητα, Ορεινότητα και Αγροτική Οικονομία».

Συντονιστής ο α΄ αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

2.30 – 4.30 μ.μ. Εισηγήσεις από τον πρόεδρο της Επιτροπής Νήσων και Πολιτικής Συνοχής της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Κυθήρων Στράτο Χαρχαλάκη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη και τον πρόεδρο της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ και δημοτικό σύμβουλο Δομοκού Δημήτρη Τζιαχρήστα.

Ομιλητές ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης και ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας.

Παρεμβάσεις από τον βουλευτή Δωδεκανήσων και πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Μάνο Κόνσολα, τον ειδικό γραμματέα Ορεινών Περιοχών της Προεδρίας της Κυβέρνησης Δημήτρη Κυριαζή, τον γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγγο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΕΤΑ Αναστάσιο Μπινίσκο και τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μιχάλη Αγγελόπουλο.

4.30 – 6.30 μ.μ. Τοποθετήσεις συνέδρων.

Αίθουσα Nautilus (+1)

4.30 – 7 μ.μ. Θεματική συνεδρία «Πολιτισμός, Παιδεία – Επενδύοντας στο Μέλλον των Τοπικών Κοινωνιών».

Συντονιστής ο πρόεδρος της ΠΕΤΑ και δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης.

4.30 – 5.30 μ.μ. Εισηγήσεις από τον πρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού και Νεολαίας της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη, τον πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας και Αθλητισμού της ΚΕΔΕ και δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο και την ομότιμη καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και αντιπρόεδρο του ΣΥΒΙΚ της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου.

Ομιλητές η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης.

5.30 – 7 μ.μ. Τοποθετήσεις συνέδρων.

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Αίθουσα Royal Cruise Hall

10 – 10.30 π.μ. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμός της ΚΕΔΕ για το οικονομικό έτος 2025. Εισηγητές ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ και δημοτικός σύμβουλος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης και ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΚΕΔΕ Σωτήρης Μαντές.

10.30 π.μ. – 12 μ. Τοποθετήσεις συνέδρων.

12 – 1 μ.μ. Συμπεράσματα και ψήφισμα του συνεδρίου.

7 – 9 μ.μ. Εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας.