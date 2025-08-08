Συνάντηση Αναστασόπουλου με τον πρόεδρο της Παμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά

Με τον πρόεδρο της Παμεσσηνιακής Ομοσπονδίας Αμερικής και Καναδά Γιώργο Βλαχάκη και τον γραμματέα της Ομοσπονδίας και συντονιστή του θερινού σχολείου Παναγιώτη Τσιάλα συναντήθηκε χθες στο γραφείο του ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς την Περιφέρεια για την στήριξή της, στις προσπάθειες της ομογένειας για τη συνέχιση της λειτουργίας του θερινού σχολείου, που πρόσφατα ολοκλήρωσε το φετινό του πρόγραμμα. Επίσης έθεσε θέματα περαιτέρω σύσφιξης των σχέσεων, μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Μεσσηνίας, σχεδιάζοντας την υλοποίηση νέων δράσεων, εκτός από το θερινό σχολείο.

Ο αντιπεριφερειάρχης αφού τους καλωσόρισε, τους ευχαρίστησε για την επίσκεψη, τόνισε την άριστη συνεργασία που υπάρχει με την Ομοσπονδία, αναφέροντας την θετική του θέση για τι νέες δράσεις που προγραμματίζονται και αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα».