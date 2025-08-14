Προχωρούν οι εργασίες στο δρόμο Εύα – Λάμπαινα

Αυτοψία σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Περιφερειακή Ενότητα πραγματοποιήθηκε χθες από τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Στάθη Αναστασόπουλο, τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Ανδρέα Τσουκαλά, τον αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Κυκλικής Οικονομίας Αναστάσιο Αδαμόπουλο και την αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Μαρία Οικονομάκου.

Παρόντες στην αυτοψία οι ανάδοχοι των έργων, καθώς και οι επιβλέποντες μηχανικοί της διεύθυνσης τεχνικών έργων ΠΕ Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας «Η αυτοψία ξεκίνησε από το έργο βελτίωσης της 7ης επαρχιακής οδού με τίτλο: «Βελτίωση της 7ης επαρχιακής οδού Μεσσηνίας (Τμήματα Μεσσήνη - Εύα και Εύα -Λάμπαινα)» και προϋπολογισμό 8.670.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021- 2027. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και αυτή την περίοδο υλοποιούνται εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού στην περιοχή του Αριστοδημείου. Ειδικότερα υλοποιούνται εργασίες διαπλάτυνσης και διαμόρφωσης του καταστρώματος, καθώς και τεχνικά έργα διευθέτησης της απορροής των ομβρίων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του επόμενου διμήνου, προβλέπεται η συνέχιση των χωματουργικών εργασιών σε μεγαλύτερο μέτωπο και διενέργεια ασφαλτοστρώσεων σε μήκος περίπου 2,5 χλμ.

Παράλληλα εξελίσσεται και η εργολαβική σύμβαση για το έργο: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην 7η επαρχιακή οδό: Μεσσήνη – Εύα - Λάμπαινα», προϋπολογισμού 903.225 €, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Το έργο αυτό θα αντικαταστήσει τους βαρυτικούς αγωγούς, του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, επί της 7ης Επαρχιακής Οδού, στο τμήμα που βελτιώνεται. Έχει ήδη ολοκληρωθεί αντικατάσταση δικτύων σε μήκος 2 χλμ., το οποίο είναι και το δυσκολότερο τμήμα, λόγω υψομετρικών διαφορών. Για το έργο αυτό οι αντιπεριφερειάρχες ζήτησαν από τον ανάδοχο την επίσπευση των εργασιών. Επίσης σταδιακά αποκαθίστανται και οι προσβάσεις των συμβαλλόντων οδών με την επαρχιακή οδό με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των χρηστών του οδικού δικτύου.

Η αυτοψία συνεχίστηκε στο έργο: «Βελτίωση, συντήρηση, αναβάθμιση οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού δικτύου ΠΕ Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 716.000 ευρώ του προγράμματος ΚΑΠ της Περιφερειακής Ενότητας. Ειδικότερα η αυτοψία έλαβε χώρα στο τμήμα Μεσσήνη – Μπούκα της 6ης επαρχιακής οδού, όπου πρόσφατα πραγματοποιήθηκε διαγράμμιση των οριογραμμών του οδοστρώματος, με στόχο την βελτίωση της οδικής ασφάλειας της οδού. Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υλοποιηθεί και η εργασία διαγράμμισης του άξονα της οδού. Το εν λόγω έργο έχει ολοκληρώσει εργασίες διαγράμμισης, κατά θέσεις, στα οδικά τμήματα Πολιανή – Δυρράχι, Ριζόμυλο –Κορώνη, Τσακώνα – Καλό Νερό, Ζευγολατιό - Διαβολίτσι, Δώριο -Αετός. Επίσης με το οδικό έργο έχουν ολοκληρωθεί αποκαταστάσεις και ασφαλτοστρώσεις τμημάτων επαρχιακών και εθνικών οδών στις θέσεις Βασιλικό, Χριστιάνους, Αγρίλι - Μάραθο, Παραπούγκι -Δεσύλλα, Κυπαρισσία – Φιλιατρά, ενώ ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα έργο διαπλάτυνσης της εθνική οδού Καλαμάτα -Πύλος, σε επικίνδυνη στροφή στην κοινότητα της Στενωσιάς.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην αποστραγγιστική τάφρο Μάλτας του έργου: «Καθαρισμοί ρεμάτων και αντιπλημμυρικά έργα ΠΕ Μεσσηνίας (2025)», οι εργασίες αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων συνεχίζονται στην περιοχή του Νεοχωρίου Ιθώμης. Ειδικότερα ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός του παραπόταμου της Μαυροζούμενας Σφένταμου, για μήκος 400 μέτρων και τμήμα της Μαυροζούμενας, μήκους 700 μέτρων κατάντη της αρχαίας γέφυρας. Οι εργασίες συνεχίζονται τώρα σε τμήματα ανάντη της γέφυρας. Επίσης στα πλαίσια του έργου ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις καθαρισμού, κατά θέσεις, στο ρέμα Κακό Λαγκάδι στη Μικρά Μαντίνεια, για μήκος 400 μέτρα, ενώ υλοποιούνται παρεμβάσεις και στην Τριφυλία, στην κοινότητα Σπηλιάς σε υφιστάμενο ρέμα που διασχίζει τον οικισμό.

Στόχος του έργου, προϋπολογισμού 420.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το τεχνικό πρόγραμμα ΚΑΠ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, είναι ο καθαρισμός της κοίτης από φερτά υλικά, αυτοφυή βλάστηση, προσχώσεις, μπάζα και συσσωρευμένα υπολείμματα κλαδιών, για την αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής και της παροχετευτικότητας των ρεμάτων, καθώς και την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών παρέμβασης, κατά προτεραιότητα των οικιστικών.